المترجم الخاص للقذافي: هذه شروط ترشحي للانتخابات الرئاسية

أكد المترجم الخاص للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، مفتاح عبد الله الميسوري، أنه لا يرفض فكرة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في حال تسنى له ترشيحه من طرف حزب كبير أو تجمع أو تيار ما في ليبيا.

وقال الميسوري في تصريح خاص ل”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأحد، إنه مستعد لخدمة ليبيا من كل المواقع في حال كان وطنه في حاجة إليه.

وأوضح المترجم الخاص للعقيد الراحل معمر القذافي بقوله: ” الواقع قد يأتيك بالأخبار من لم تزود!.. كنت أشعر بدهشة عندما أرى بين الفينة والأخرى منشورا على وسائط التواصل الاجتماع تدفع بي شخصيا كمرشح لرئاسة البلاد.. طبعا أنا شخصيا لم أرشح نفسي للان لأن عملية الترشح تحتاج إلى دعم مادي كبير وأنا رجل متقاعد من جهة ولست عضوا بأي حزب من جهة أخرى.. لم ولن أقبل بأي دعم مادي من خارج الوطن”.

وتابع مفتاح الميسوري بقوله: “صحيح أنني أتحوز على خبرة طويلة في مجال السياسة والدبلوماسية ولكن هذه لوحدها لا تكفي.. ليبيا الان ودائما ليست دولة مواطنة يمكن لأي مواطن تنطبق عليه الشروط والمواصفات أن يترشح.. ليبيا دولة تنخرها القبلية والجهوية والمصالح المادية”.

ولفت إلى أنه “في ظل تلك الظروف يصعب على أي مواطن مهما وأيا كان باعه أو حجم وطنيته أو نزاهته أن يفوز.. مع ذلك, ومن باب الوطنية, وحب الوطن مستعد أن أخدم البلاد إن كانت في حاجة لخدماتي.. لكن لكي يتسنى لي ذلك ينبغي أن يرشحني حزب كبير أو تجمع ما أو تيار ما.. أنا كمواطن محب للحرية والديموقراطية يسعدني أن أخدم بلدي بأي شكل، وفي أي منصب لو اتضحت الحاجة لذلك”.