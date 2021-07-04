محطة كهرباء الخليج في سرت: إدخال وحدة بقوة 350 ميغاوات قريبا

أكد مدير عام محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت حبيب أبوقرين أن فريق الخبراء الهندي الموجود بالمحطة منذ نحو شهر يعمل على إدخال الوحدة الأولى بقوة 350 ميغاوات على الشبكة العامة.

وقال أبوقرين لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد إن نسبة الصيانة بالوحدة الأولى وصلت إلى 60%، فيما يتوقع دخولها على الشبكة العامة نهاية الشهر الجاري، مضيفا: «نسعى لإدخال الوحدة الثانية المتوقفة عن العمل مند عام 2014 الماضي، برعاية الشركة العامة للكهرباء».

ويضم الفريق الهندي أكثر من عشرين متخصصا وفنيا باشروا أعمال الصيانة للوحدة الأولى بالمحطة في منتصف الشهر الماضي، وأعلن في وقت سابق أنه من المقرر افتتاح الوحدة وعملها في 15 يوليو.

وتعمل الشركة العامة للكهرباء على إنجاز عدد من أعمال الصيانة في المحطات مع أزمة انقطاع التيار في عدد من المناطق تزامناً مع اشتداد حرارة الصيف، وحاجة ليبيا إلى نسب أعلى من الطاقة الكهربائية.

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