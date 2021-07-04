الورفلي: إن لم تجر الانتخابات فالعودة لاحتكام السلاح أمر وارد والأخطر التقسيم

رأى الباحث والمحلل السياسي هيثم الورفلي، أن أسباب فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي حول الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة، يتلخص في تضارب المصالح بين أعضاء ملتقى الحوار في جنيف، مؤكدًا أن بيان المبعوث والسفير الأميركي لدى ليبيا من شأنه التيسير على أعضاء الملتقى للاتفاق على القاعدة الدستورية خلال الجلسة المقبلة خاصة بعد تلويحه بفرض عقوبات على المعرقلين”.

واعتبر الورفلي خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن فشل الاتفاق يعود لتضارب المصالح، وإلى الاصطفافات لكل عضو حسب توجهه، وهذه التوليفة التي اختارتها البعثة من متشددي الأطراف السياسية، فتمسك كل طرف بنفس المصالح والتوجهات هي التي انتجت عدم التوافق، وتغيير روزنامة الجلسات التي كانت من أجل التوافق حول القاعدة الدستورية المنشأة من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار النقاط الست المختلف عليها، ولكن فوجئنا بتقديم مقترحات جديدة أدت إلى عدم التوافق الكلي.

وحول إعلان البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن إعطاء فرصة إضافية أخرى لأعضاء الحوار بشأن التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية، قال الورفلي: “أتوقع أن يتم التوافق بالجلسة الجديدة وخاصة بعد بيان المبعوث والسفير الأمريكي وتلويحه بالعقوبات للمعرقلين لكن بعد أن يقدم كل طرف تنازلات حقيقية بعد الضغط المباشر من الشعب والتلويح بالخروج للشوارع للتعبير عن أن 24 ديسمبر استحقاق وطني وحق مشروع للشعب”.

وتابع الورفلي أن “البلاد لا تتحمل الكثير من الانقسام ولا يوجد حل إلا الانتخابات المباشرة من الشعب، وإن لم تجر الانتخابات فالعودة للاحتكام السلاح أمر وارد جدا، وربما نذهب لموضوع أخطر وهو التقسيم”.