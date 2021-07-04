دورة تدريبية لضباط مديرية أمن أجدابيا استعدادا لانتخابات ديسمبر

باشر قسم التدريب بمديرية أمن اجدابيا، اليوم الأحد، في دورة تدريبية تستهدف تأهيل عدد من الضباط من خلال محاضرات حول كيفية التعامل وتأمين الانتخابات في المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة.

وقالت المديرية في بيان إن افتتاح الدورة التدريبية جرى بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري، مؤكدة اختيار «نخبة من الضباط أصحاب الكفاءة والخبرة للإشراف على مرحلة الانتخابات وتنظيم الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم».

وأثنى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في أجدابيا على جهود مديرية الأمن وعلى تواصلها الدائم مع اللجان المكلفة من أجل إنجاح العملية الانتخابية بالمدينة.

وأكد مدير أمن أجدابيا العقيد احمد المسماري، استعداد المديرية لتأمين الانتخابات وتوفير كافة الإمكانات الأمنية حتى تؤدي اللجان المكلفة من قبل المفوضية العليا للانتخابات أعمالهم بالشكل المطلوب دون أي عراقيل تعيق سير العملية الانتخابية في مدينة أجدابيا.



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