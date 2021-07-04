سياسي مصري: تأجيل انتخابات مجلس الشورى بتركيا لإيهام مصر بالتقارب  

نبه الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى أن السبب في حل المكتب الإداري وتأجيل إجراء الانتخابات الداخلية في تركيا هو موقف الحكومة التركية، وضغط التنظيم الدولي للجماعة في لندن.

وأكد خلال تصريحات للعين الإخبارية رصدتها “الساعة”24، قائلا: ربما يأتي تأجيل انتخابات مجلس الشورى داخل تركيا، في إطار محاولة أنقرة لإيهام الجانب المصري أنها تتخذ إجراءات عملية للتقارب معها”، متابعا: “لكن لابد أن يصدر قرار حل المكتب الإداري من التنظيم الدولي للجماعة وليس من منير أو من مكتب الإرشاد أو ممثله”.

وأردف فهمي: “حتى الآن لا يوجد قرارا رسميا بحل المكتب الإداري، لكن القرار متوقع صدور القرار بشكل رسمي يتعلق بالتنظيم الدولي للإخوان.