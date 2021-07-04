استكمال صيانة الطريق بين سرت ومصراتة

قالت مصادر فنية تابعة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وإدارة مشروعات الوسطى في سرتإن الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة لا يزال يخضع بشكل كامل للصيانة في الوقت الراهن، فيما تقوم بأعمال التنفيذ شركة سما للمقاولات برعاية اللجنة العسكرية المشتركة (لجنة العشرة).

وأوضحت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الطريق المقفل ببوابة 60غرب سرت مند عام ونصف العام يخضع لأعمال إعادة تهيئة مع صيانة جميع الحفر والتكسيرات بالطريق الساحلي وتركيب جميع التجهيزات بالاضافة الي تركيب اجهزة تتبع ومراقبة دولية.

وأشارت المصادر إنه من المقرر افتتاح الطريق بناء على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

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