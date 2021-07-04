“الليبية للاستثمار” تبحث تسهيل دخول الشركات اليونانية للعمل في ليبيا

عُقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعا، مساء الأحد، ضم كل من وفد دبلوماسي برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، ورئيس مجلس إدارة Greece Enterprise والسفير اليوناني لدى ليبيا، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، وكان ذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب إيجاز صحفي أتت هذه الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية Greece Enterprise مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

هذا وقد أبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة اليونان ، وأيضاً المساهمة في استجلاب الشركات اليونانية في الدخول في استثمارات داخل ليبيا.

ومن جانبه أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني ، على استعدادهم الدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة .

حيث اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة البديلة ، وذلك لما لديهم من تجربة سابقة في هذا المجال.

يذكر أنه في 19 يونيو الماضي، قرر ‏مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار تكليف موسى عتيق مديرا عاما للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قرارا رقم 26 لسنة 2021، والذي طالعته “الساعة 24″، ونصت المادة الأولى منه على تكليف موسى الحسن عتيق علي بمهام المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، فيما ألزمت المادة الثانية العمل بهذا القرار وإلغاء ما يخالفه