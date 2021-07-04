لتأمين مقرات الانتخابات.. مديرية أمن اجدابيا تنظم دورة تدريبية لعدد من الضباط

حول كيفية التعامل وتأمين الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، نظم قسم التدريب بمديرية أمن اجدابيا، الأحد، دورة تدريبية تستهدف تأهيل عدد من الضباط من خلال عدد من المحاضرات، بالتعاون مع مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في المدينة.

وأكدت «مديرية أمن اجدابيا» في بيان ، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن “افتتاح الدورة التدريبية جرى بحضور مدير الأمن العقيد أحمد المسماري، مؤكدة اختيار نخبة من الضباط أصحاب الكفاءة والخبرة للإشراف على مرحلة الانتخابات وتنظيم الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم”.

من جانبه، أثنى مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في اجدابيا على جهود مديرية الأمن وعلى تواصلها الدائم مع اللجان المكلفة من أجل إنجاح العملية الانتخابية بالمدينة.

وشدد مدير أمن أجدابيا العقيد أحمد المسماري، استعداد المديرية لتأمين الانتخابات وتوفير كافة الإمكانات الأمنية حتى تؤدي اللجان المكلفة من قبل المفوضية العليا للانتخابات أعمالهم بالشكل المطلوب دون أي عراقيل تعيق سير العملية الانتخابية في مدينة أجدابيا.