وزير النفط والغاز يدعو 7  وزراء بالحكومة لبحث ملف خريجي التخصصات النفطية

دعى وزير النفط والغاز المهندس محمد إمحمد عون ، 7 وزراء بالحكومة للقائه، الاثنين 14 يوليو بمقر الوزارة، لبحث ملف خريجي المؤهلات النفطية، وهم وزير العمل والتأهيل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية والتعليم، ووزير التخطيط، ووزير التعليم التقني والفني، ووزير الخدمة المدنية، و وزير الشباب، لعقد اجتماع تشاوري ،

وحدد الوزير في دعوته التي رصدتها “الساعة24″، الموضوعات التي سيتم بحثها وهي دراسة ملف الباحثين عن عمل من خريجي التخصصات النفطية الذين لا إمكانية لاستيعابهم حالياً في الشركات النفطية، وبحث إمكانية وضع آلية لدمجهم داخل القطاع العام، كلٌ حسب الحاجة إليه، و• مناقشة وضع الطلبة الدارسين حالياً للتخصصات النفطية، والمقبلين على التخرج.

كما سيتم بحث وضع آلية للحد من مشكلة (عدد الخرجين يفوق الشواغر الوظيفية) وذلك بقبول عدد معين من الطلبة الجدد الراغبين في التخصصات النفطية، بما سيضمن فعلياً استيعاب قطاع النفط لهم عند تخرجهم مستقبلاً.