شركة الكهرباء تتوقف عن نشر ساعات طرح الأحمال تزامنا مع انتقادات الدبيبة

توقفت الشركة العامة للكهرباء عن نشر عدد ساعات طرح الأحمال على صفحتها بموقع «فيسبوك»، منذ يوم 29 يونيو الماضي، فيما كانت تنشر بيانا يوميا عن عدد فترات الإظلام المتوقعة في الجناح الغربي والجنوبي، والجناح الشرقي.

ويعود آخر إعلان من الشركة عن عدد فترات انقطاع التيار إلى يوم 28 يونيو (الإثنين الماضي)، والذي قالت فيه إن عدد ساعات طرح الأحمال يصل في الجناح الغربي والجنوبي 4 ساعات، وفي الجناح الشرقي 6 ساعات؛ بينما بدأ الانقطاع عن نشر هكذا بيان بداية من يوم الثلاثاء.

موقف الدبيبة من ساعات طرح الأحمال المعلنة والمطبقة

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة انتقد في لقاء من مقر الشركة العامة للكهرباء يوم 30 يونيو الجاري إعلان الشركة انقطاع التيار بين 3 و 4 ساعات، فيما يتجاوز في الحقيقة 12 و13 ساعات.

وشدد الدبيبة على ضرورة تحمل المسؤولية وتوفير الكهرباء للمواطنين، وتوضيح حقيقة الأمر، خاصة أن الصيف يشتد على الليبين ويجب توفير التيار للتخفيف عنهم، مضيفا: «الوضع لم يعد يحتمل في ظل جباية الفواتير من المواطنين شهريا».

والخميس الماضي، قرر الدبيبة منح علاوة تمييز بقيمة 600 دينار شهريا إلى العاملين بالشركة العامة للكهرباء «من فئة المهندسين والفنيين الميدانيين»، وفق قراره رقم (164) لسنة 2021ز

أعمال الصيانة هل تحل الأزمة؟

من جانبها، أشارت الشركة إلى أنها تبذل جهودا لمعالجة المشاكل الفنية في عدد من المحطات؛ آخرها الوحدة الرابعة بمحطة جنوب طرابلس، اليوم الأحد؛ وذلك في ظل توقف بعض المحطات عن العمل أو عملها بطاقة أقل بكثير من المتاح لها.

وقبل ذلك، قالت الشركة إن احتراق محول بمحطة شكشوك سبب انقطاع الكهرباء في بعض مدن الجبل، فيما جرت مباشرة أعمال فك المحول القديم لتركيب آخر جديد بالمحطة.

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