خلال زيارته للمدينة.. «رئيس الحكومة» يفتتح قسم العناية القلبية بـ «طبرق الطبي»

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء المرافقين له، قسم العناية القلبية والباطنية، بمركز طبرق الطبي، ووقف على أهم الاحتياجات والنواقص الذي يحتاجها المركز.

جاء ذلك خلال قيام رئيس الحكومة والوفد المرافق له، بجولة تفقدية لمركز طبرق الطبي رافقهم فيها كل من رئيس المجلس البلدي طبرق فرج بوالخطابية ومدير عام المركز السيد فرج عبدالله الجالي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد المرافق له، قد التقى الأحد، برئيس وأعضاء المجلس البلدي طبرق، واستمع خلال اللقاء إلى أهم متطلبات المدينة، والنظر فيما يمكن تنفيذه بشكل عاجل وما يتطلب اعتماد الميزانية .

وتطرق لقاء رئيس الحكومة إلى عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوفير بعض الاحتياجات في عدة مجالات منها الصحية والتي تتعلق بتجهيز المركز الصحي ببعض الأجهزة الحساسة والمهمة كالرنين، والسيتي وسكان ، والامر اي ، إلى جانب إيفاد أطفال مرضى السرطان للعلاج بالخارج والذين يحتاجون إلى زراعة النخاع الشوكي.

وتناول اللقاء أيضًا استكمال بعض المشاريع والتي منها محطة الكهرباء التي تحتاج إلى 30 مليون لاستكمال الأعمال الميدانية وتركيب التوربينات الأولى والثانية وإدخالها ضمن الشبكة مع نهاية السنة، ومشاريع تتعلق بالمياه والصرف الصحي من توفير مياه صالحة للشرب ، ومشاريع تتعلق بالزراعة والثروة الحيوانية كتوفير كميات مدعومة من الأعلاف لدعم المربيين ، وتجهيز مديرية الأمن بالمعدات وتزويدها بـ 15 سيارة .

وأيضًا استكمال خمسة مدارس في المدينة ، واستكمال الأعمال الجارية بالكورنيش بأسرع وقت ممكن ، إلى جانب طريق عبدالفتاح يونس، ومن جانبهم طالب أعضاء المجلس بإعفاء الرسوم الجمركية بمنفذ السلوم البري.

ومن جانبه، وعد الدبيبة في ختام اللقاء بدعم البلدية ومساعدتها في حل تحدياتها العاجلة واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكان في ظل غياب ميزانية معتمدة.