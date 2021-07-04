قائد “إيريني” يكشف لـ”218″ طبيعة الولاية الثانية للعملية ومستقبلها بعد الانتخابات

حوار: مروة محمد

أكد الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة الحظر الأممي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، في حوار خاص مع “218” أنه سيزور ليبيا قريبًا للقاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، كما كشف عن التجديدات التي أدخلت ضمن ولاية العملية الثانية والأدوات الحالية لتنفيذ مهمتها، فضلاً عن القرارات التي اتخذتها والمهام التي قامت بها، كما تحدث أجوستيني عن مستقبل العملية الأوروبية بعد إجراء الانتخابات في ليبيا، وإلى نص الحوار:

218: ما التجديدات التي أدخلت ضمن ولاية إيريني الثانية؟

أجوستيني: اسمحوا لي في المقام الأول التأكيد على أن تجديد التفويض لمدة عامين حتى 31 مارس 2023 هو قرار مهم للغاية يؤكد قيمة ما تم إنجازه حتى الآن من خلال عملية إيريني. ينبغي تذكر أنه على الرغم من السياق الجيوسياسي المعقد بسبب التدخل المستمر للجهات الفاعلة الخارجية في الديناميكيات الليبية وأزمة فيروس كورونا، تمكنت إيريني من العمل بشكل محايد ومتوازن في منطقة عملها وهي منطقة البحر المتوسط الوسطى.

هذه النتائج دفعت الدول الأعضاء ليس فقط إلى تمديد العملية لمدة عامين وهو الحد الأدنى من الأفق الاستراتيجي لإضفاء المصداقية والعمق على عمل الاتحاد الأوروبي، ولكن حتى لتنفيذ محتويات المراجعة الاستراتيجية التي ستمتد من خلالها مهمة إيريني ليس فقط لتجاوز المساهمة العسكرية الأوروبية في تنفيذ حظر الأسلحة، ولكن أيضًا للوصول للقدرة التشغيلية والاستقلالية الكاملة للبحرية الليبية وخفر السواحل في منطقة المسؤولية، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن التجديد يظهر رغبة الاتحاد الأوروبي في الاضطلاع بدور أساسي وتنفيذه بشكل متزايد باعتباره جهة فاعلة في مجال الأمن البحري في منطقة من البحر الأبيض المتوسط تعد استراتيجية للتجارة والتواصل بين أوروبا وأفريقيا.

218: ما هي الأدوات الحالية وتلك التي تم إدخالها من أجل عملية مراقبة حظر السلاح في ليبيا؟

أجوستيني: العملية تضم عدة وحدات بحرية وطائرات وطائرات بدون طيار وأنظمة أقمار صناعية وهذا نتيجة دعم 24 دولة مساهمة من الاتحاد الأوروبي. إن مستوى المساهمات من الدول الأعضاء مهم أيضًا بالنظر إلى الصعوبات المتعلقة بوباء كورونا، فيما تبقى المساهمة دون تغيير تقريبًا حالياً مع بعض البلدان التي أعلنت اعتزامها توفير المزيد من الأشخاص والوسائل، ما يمنحنا الأمل في المستقبل. نواصل عبر هذه الأصول تنفيذ تفويض الأمم المتحدة المتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا، وذلك في احترام للقانون البحري الدولي.

218: ما آخر المهام والقرارات التي اتخذتها عملية إيريني؟

أجوستيني: عملية إيريني أُطلقت في 31 مارس 2020 بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 472/2020 وولدت بالمهمة الرئيسية المتمثلة في تنفيذ حظر الأمم المتحدة على ليبيا على أساس قراري مجلس الأمن رقم 2292 (2016) و 2526 (2020). و تم تمديد ولاية العملية حتى 31 مارس 2023، فيما تشمل العملية 3 مهام ثانوية: مراقبة الاتجار غير المشروع بالنفط ومشتقاته، تدريب ومراقبة خفر السواحل الليبي والبحرية الليبية التابعة لوزارة الدفاع، فضلاً عن المساهمة في تفكيك نموذج عمل المتاجرين بالبشر.

لم تبدأ لسوء الحظ حالياً المهمة الثانوية المتعلقة بتدريب ومراقبة خفر السواحل والبحرية الليبية حتى الآن في انتظار اتفاق مع السلطات الليبية، لذا نحن متوقفون على النتائج التي تم الحصول عليها من المهمة التي سبقت إيريني (العملية صوفيا) والتي دربت بدورها 477 عسكريا ليبيًا من خفر السواحل والبحرية، في امتثال لجميع القوانين الدولية وحقوق الإنسان وقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الطفل.

حين ذهبت إلى ليبيا لأول مرة في نوفمبر الماضي وجدت استعدادًا للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن استئناف التدريب، فيما أكد الليبيون على الحاجة التي لا تزال احتياجاً موضوعيًا وذلك في أن يقترن التدريب بشكل من أشكال الدعم من حيث المواد. إن البحرية وخفر السواحل الليبي يوظفان وحدات قديمة وغير مناسبة في كثير من الأحيان وبالتالي هي بحاجة لتزويدها بالوسائل اللازمة من أجل القيام بمهامها بأفضل طريقة ممكنة. نأمل في رفع هذا الوضع قريبًا ومن ثم استئناف تدريب خفر السواحل والبحرية الليبية، وفقًا لشرائع القانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، سوف أسافر إلى ليبيا قريبًا للقاء السلطات السياسية والعسكرية الليبية الجديدة ولدعم الحوار الذي بدأته أوروبا مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

218: ما نتائج ولاية إيريني الأولى؟

أجوستيني: على الرغم من السياق الجيوسياسي المعقد الذي يتسم بدور الفاعلين الخارجيين في الديناميكيات الليبية وأزمة فيروس كورونا، نفذت إيريني حتى الآن أنشطة مراقبة على 3241 سفينة تجارية (من خلال الاتصالات اللاسلكية للحصول على معلومات)، وأجرت 126 “مقاربة ودية” (زيارات توافقية على متن السفن)، و 12 عملية تفتيش على متن السفن. كما تمت مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية و 25 مطارًا ومهابط طائرات ونحو 235 طائرة مشتبه بها متجهة إلى ليبيا. قدمنا 24 طلبًا إلى الدول الأوروبية لإجراء عمليات تفتيش في الموانئ على السفن التجارية المشبوهة.

إيريني قامت بإرسال 23 تقريرًا إلى فريق الخبراء المعني بليبيا، وهو الهيئة التي أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة الوضع على الأرض والتحقق من تنفيذ قراراتها. و سجلت التقارير انتهاكات للحظر المفروض نحو كل من طرابلس وبرقة من قبل مختلف الفاعلين الدوليين. وفي نهاية شهر مارس فقط، سلط تقرير للأمم المتحدة من 548 صفحة الضوء على سلسلة من الانتهاكات المتواصلة، وبين أكتوبر 2019 ويناير 2021 على الحظر من قبل تلك الدول التي تدعم أطراف النزاع. إن جزء مهم من هذا التقرير وُضع بفضل تقاريرنا. هذا الأمر يؤكد حاجة المجتمع الدولي ليكون قادرًا على الاستمرار في الاعتماد على عملية إيريني التي هي حتى الآن الفاعل الدولي الوحيد الذي ينفذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا و أثبت فعاليته وتوازنه و نزاهته.

إن عملية إيريني تعمل أيضًا كمزود للأمن البحري في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو الدور الذي يعد لصالح المجتمع البحري الدولي بأسره الذي يعمل في منطقة مضطربة جداً مثل منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط. ومنذ بدأت عملية إيريني تم التوصل لوقف لإطلاق النار وتم تشكيل حكومة جديدة وإعلان الانتخابات كما تم استئناف إنتاج النفط على نطاق واسع. لم نتمكن من قياس إلى أي مدى ساهمت إيريني في هذا، لكن من الواضح أن التغيير قد حدث منذ إطلاق إيريني.

218: هل هناك جهات تتهم عملية إيريني بعدم الحيادية؟

أجوستيني: لست مندهشا من أن هناك دائماً من يعترض حين يتم إيقاف شحنة قادمة من بلاده أو إذا رفعت السفينة الموقوفة علمها. إننا نعمل في إطار الأمم المتحدة لقواعد الاشتباك والقانون الدولي، ولكن في بعض الأحيان تم تعريفنا على أننا “قراصنة”.

على أساس النشاط الذي تم إجراؤه في البحر ومن خلال المراقبة التي أجريت باستخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية سجلنا الاتجار غير المشروع في الموانئ والمطارات في كل من برقة وطرابلس، وتم إرسال 23 تقريرًا إلى الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الحظر المحتملة أو المؤكدة، ما يظهر الحياد التام لإيريني تجاه الأطراف المتصارعة في ليبيا وداعميهم الدوليين.

أذّكر الذين يحبون انتقاد عمل إيريني بأن جميع دول الأمم المتحدة مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتعاون حتى يُسمح لعملية إيريني بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن التجارية المشتبه في انتهاكها للحظر. إن بعد تلقي اتهامات بالتحيز من مؤيدي كلا الجانبين في ليبيا، أشعر بأننا كنا محايدين تمامًا.

هناك مصالح دولية تريد التقليل من قيمة الاتحاد الأوروبي ومن خلال استهداف إيريني تحاول تفكيك وحدة الهدف تلك للدول الأوروبية التي أرادت في عام 2020 إطلاق إيريني بالإجماع والتي جددت بالإجماع التفويض لمدة عامين آخرين. مهما كانت المصلحة التي تنوي مختلف الجهات الدولية الفاعلة السعي لتحقيقها، فلا شك في أن السلام في ليبيا ينبغي أن يكون هدف الجميع لأن هذا يعني المزيد من الأمن في البحر الأبيض المتوسط و الازدهار للشعب الليبي، واستقرار اقتصادي أكبر للمنطقة بأسرها وتدفقات هجرة أقل وأكثر تنظيماً.

218: ما أهم الاجتماعات التي عقدتها كقائد للعملية خلال هذا العام؟

أجوستيني: لقد عقدنا سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى سواء في مقر إيريني أو في الخارج ومع العديد من أبطال عملية السلام الليبية. إن العملية ينظر إليها على أنها لاعب رئيسي في البحر الأبيض المتوسط ونحن نعمل على تطوير شبكة واسعة من التعاون وتبادل المعلومات مع مجموعة واسعة ومتنوعة من أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين، ما أدى إلى أن يصبح المجتمع الدولي أكثر وعيًا بوجود الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط. وهناك العديد من السلطات التي أتيحت لي الفرصة للالتقاء بها في بلدانهم أو في أوروبا أو في مقرنا الرئيسي.

أهم اللقاءات كانت مع ممثلي الأمم المتحدة ووزراء الدفاع والخارجية لبعض الدول الأوروبية وسلطات حكومة الوفاق الوطني والسلطات العسكرية الليبية وسلطات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وسلطات الاتحاد الأوروبي. زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل كانت لها أهمية خاصة بالنسبة لي ولجميع موظفي العملية.

إن أحد الأنشطة التي تسمح لنا بإجراء نقاش مفتوح ومناقشة مع مختلف العوالم والحقائق الأكاديمية والمؤسسية والتعاونية وقائدي سياق البحر الأبيض المتوسط هو بالتأكيد المؤتمر السنوي حول البحر الأبيض المتوسط حيث شارك أكثر من 200 مستخدم متصل من 30 دولة و 30 منظمة دولية بنشاط خلال النسخة الأخيرة والتي عقدت في 26 و 27 نوفمبر وهي الأولى التي نظمتها إيريني في مؤتمر عبر الفيديو وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وباء كورونا. وقدم الحدث نتائج مهمة تهدف لتمهيد الطريق لتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. و قمنا وننظم على هذا الأساس سلسلة من المؤتمرات والندوات عبر الإنترنت والتي أطلقنا عليها الطريق إلى شيد ميد 2021 (الوعي المشترك وعدم التضارب في منطقة البحر الأبيض المتوسط).

218: كيف ترون الحكومة الليبية الجديدة وما هي آليات التعاون معها؟

أجوستيني: أتيحت لي الفرصة في ليبيا للتحدث إلى العديد من الناس: عقد من الحرب الأهلية مرهق جداً، الناس يريدون العودة إلى الحياة الطبيعية قدر الإمكان. إن عملية التفاوض التي دعمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سمحت جنبًا إلى جنب مع العملية السياسية التي يقودها الليبيون بولادة سلطة موحدة وإن كانت مؤقتة في ليبيا بعد 6 سنوات من الانقسام. هذا الجهاز التنفيذي تم تشكيله لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي ونقل البلاد إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

العملية بدأت الآن وهناك سيطرة أممية تتبع هذا المسار والأهم من ذلك أن الحكومة تظهر استعدادها للذهاب إلى الانتخابات بدعم قوي من قبل الشعب الذي يريد استعادة القيادة ومستقبل بلده بالكامل. إن حكومة الوحدة الوطنية الحالية تقدم نشاط أكبر سواء داخل البلاد أو خارجها و تسعى إلى إعادة إقامة علاقات أكثر إثمارًا مع المجتمع الدولي بأكمله. بشكل شخصي أنا متفائل، لا أعرف متى سيحدث ذلك، لكنني أعتقد أيضًا أن عملية إيريني على المدى المتوسط إلى الطويل بوسعها استئناف تدريب خفر السواحل الليبي وهو تدريب يستند على احترام كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان والاهتمام بقضايا النوع وحقوق الطفل.

218: ما مستقبل عملية إيريني بعد إجراء الانتخابات في ليبيا؟

أجوستيني: يمكنني القول إن مهمة إيريني تنتهي حين لن يعد دعم عملية عسكرية ضروريًا لتنفيذ عملية السلام في ليبيا وعندما يثبت خفر السواحل والبحرية الليبية القدرة على تنفيذ الواجبات باستقلالية داخل مياه المسؤولية. نتمنى أن تنتهي مهمة إيريني قريبًا لكن أوروبا أدركت أنه حالياً لا يزال حل مشكلات ليبيا يستغرق وقتًا، لذا جرى تمديد التفويض لعامين آخرين.

أعتقد أنه بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في البلاد في شهر ديسمبر، ومن أجل استكمال عملية السلام ستكون هناك حاجة إلى أفق زمني غير متوقع في الوقت الحالي، ومن المهم في تلك المرحلة ألا يكون هناك تدخل خارجي، ولا وصول الأسلحة وأن تظل تلك المنطقة البحرية آمنة، لذا أعتقد أن مهمة إيريني لن تنتهي بالانتخابات أيضًا للسماح لخفر السواحل والبحرية الليبية بالاستقلال التام في إدارة الأمن في مياه الولاية القضائية.

218: ما رسالتك لليبيين والعالم العربي وتريد نقلها عبرنا؟

أجوستيني: على الرغم من أن عملية إيريني ليست مثالية فقد أنجزت الكثير في العام الأول من ولايتها وهي الفاعل الوحيد الذي يحاول تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة. إننا سنواصل تنفيذ مهمتنا بحيادية من أجل المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان السلام والاستقرار للشعب الليبي.

إن ليبيا المستقرة هي في مصلحة الجميع والليبيين قبل كل شيء ومصلحة أوروبا والبلدان المتاخمة لليبيا وكل الدول المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط. وينبغي على جميع الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي بذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الأمر.

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