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الحكومة تنفي لـ”218″ صلتها بمقترح تأجيل الانتخابات

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في حديث خاص مع “218”، الأحد، صلة الحكومة باقتراح تأجيل موعد الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال حمودة إن أعضاء لجنة ملتقى الحوار ليس بينهم من يمثل الحكومة، مشيرا إلى أنهم أعضاء اختارتهم البعثة الأممية بناء على معايير محددة.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار السياسي، أحمد الشركسي، في مداخلة مع “218”، إن مجموعة من اللجنة لديها مصلحة في بقاء حكومة الوحدة وعملت على تمرير مقترح لتأجيل الانتخابات.

وأضاف الشركسي أن عددا من أعضاء لجنة الحوار حاولوا الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات إلى بعد ديسمبر وشككوا في بنود خارطة الطريق، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترحات في جنيف وكلها جاءت عبر عدد بسيط من أعضاء ملتقى الحوار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اتق الله باحمودة القفل وكفاية اكاذيب ساذجة فالدب الاكبر عم الدبيبة متهم بدفع رشى للتمديد للحكومة ومن قبل بدفع رشى لاقرار قائمة الدبيبة ولم يتم التحقبق فى الواقعة يبدوا ان المحققبن تم رشوتهم فسكتوا ايضا !!
    المهم ام الدبية غبى جدا مثلك ويتصور ان من حقه تعيبن وزير الدفاع منفردا ولم يقرأ الاتفاق الذى ينص على حق المجلس الرئاسى على تعببن قيادات الجيش بصفته القائد الاعلى ووجوب التشاور مع المجلس الرئاسى عند تسمية وزير الدفاع ثم عرض التشكيلة باعرص على مجلس النواب وهذا لم يحدث بدليل خطاب المجلس الرئاسى لادبيبة بالمثول امام الرئاسى

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