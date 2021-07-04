الحكومة تنفي لـ”218″ صلتها بمقترح تأجيل الانتخابات

نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، في حديث خاص مع “218”، الأحد، صلة الحكومة باقتراح تأجيل موعد الانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال حمودة إن أعضاء لجنة ملتقى الحوار ليس بينهم من يمثل الحكومة، مشيرا إلى أنهم أعضاء اختارتهم البعثة الأممية بناء على معايير محددة.

من جهته، قال عضو لجنة الحوار السياسي، أحمد الشركسي، في مداخلة مع “218”، إن مجموعة من اللجنة لديها مصلحة في بقاء حكومة الوحدة وعملت على تمرير مقترح لتأجيل الانتخابات.

وأضاف الشركسي أن عددا من أعضاء لجنة الحوار حاولوا الدفع باتجاه تأجيل الانتخابات إلى بعد ديسمبر وشككوا في بنود خارطة الطريق، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترحات في جنيف وكلها جاءت عبر عدد بسيط من أعضاء ملتقى الحوار.

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