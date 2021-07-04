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الدبيبة: لا يمكن الاستمرار في دعم السكر والزيت والطماطم فهي مواد مضرة بالصحة ومسببة للأمراض

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكر والزيت والطماطم فهي مواد مضرة بالصحة ومسببة للأمراض ، و هذه السلع المدعومة كلها مضرة بالصحة وسببت القرح وأمراض السكر والكوليسترول واذا اصبحت هذه العملية صعبة ستحمي الصحة.

وتابع الدبيبة خلال إجابته على أسئلة المواطنين في لقاء مصور عبر منصة “حكومتنا” رصدته “الساعة24″، طرحت فكرة استبدال دعم السلع والوقود بالدعم النقدي ليكون لتر البنزين بدينارين ومن لا يملك سيارة يستفيد بالمبلغ ولكنها لم تنل استحسان الشعب.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • السكر والطماطم والزيت ضارة بالصحة مثل التدخين نصيحة من اادكتور دبدوبة وسبضيف قريبا اشياء ضارة بالصحة قريبا منها الخبز والمكرونة المبكبكة والبازين والكسكسى والعصيدة ولحم الخرفان ضار بالصحة ابعدوا عنه وايضا لحم الدجاج وايضا الحوت !!
    بيفكرنى بالقذافى لما كان بيقول ان الهمبورج مصنوع من لحم الصراصير .
    ويجب على قوات الشرطة القبض على بائعى الزيت والسكر والطماطم فهى حسب فتوى الشيخ دبدوبة ضارة بالصحة مثل التدخين ممنوع التدخين وممنوع استعمال السكر والزيت والطماطم !!!

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  • هههه مصراتي متخلف واكبر سارق في ليبيا كل يوم وامداير العار
    يجب منع حيوانات مصراتة كلاب الاتراك الانجاس من السلطة في ليبيا

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