الدبيبة: لا يمكن الاستمرار في دعم السكر والزيت والطماطم فهي مواد مضرة بالصحة ومسببة للأمراض

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إنه لا يمكن الاستمرار في دعم السكر والزيت والطماطم فهي مواد مضرة بالصحة ومسببة للأمراض ، و هذه السلع المدعومة كلها مضرة بالصحة وسببت القرح وأمراض السكر والكوليسترول واذا اصبحت هذه العملية صعبة ستحمي الصحة.

وتابع الدبيبة خلال إجابته على أسئلة المواطنين في لقاء مصور عبر منصة “حكومتنا” رصدته “الساعة24″، طرحت فكرة استبدال دعم السلع والوقود بالدعم النقدي ليكون لتر البنزين بدينارين ومن لا يملك سيارة يستفيد بالمبلغ ولكنها لم تنل استحسان الشعب.