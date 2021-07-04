اتفاق تعاون مشترك بين ليبيا واليونان لتسهيل إجراءات منح التأشيرات

ناقش وفد من وزارة الخارجية الليبية، مع نظيره اليوناني، أفاق التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والطاقة والتبادل التجاري والتدريب والتأهيل وتسهيل منح التأشيرات إضافة إلى بحث إمكانية تأسيس منتدى لرجال الأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، لنائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية والانفتاح اليوناني كوستاس فراجوجيانيس والوفد المرافق له.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار عُقدت اجتماعا، مساء الأحد، ضم كل من وفد دبلوماسي برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، ورئيس مجلس إدارة Greece Enterprise والسفير اليوناني لدى ليبيا، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، وكان ذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب إيجاز صحفي أتت هذه الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية Greece Enterprise مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

هذا وقد أبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة اليونان ، وأيضاً المساهمة في استجلاب الشركات اليونانية في الدخول في استثمارات داخل ليبيا.

ومن جانبه أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني ، على استعدادهم الدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة .

حيث اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة البديلة ، وذلك لما لديهم من تجربة سابقة في هذا المجال.