حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الاثنين والثلاثاء في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الاثنين والثلاثاء في ليبيا تشير إلى تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة معتدلة نسبيا.

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين فمن المنتظر أن تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة معتدلة نسبيا تساهم فى تلطيف درجات الحرارة بداية من يوم غدا الاثنين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الكتلة تتسع يوم الثلاثاء لتعم مناطق شاسعة من المدن الغربية.

وتوقع التقرير أن طقس مناطق الشمال الشرقي يشهد درجات الحرارة فى حدود 30-34 م° والاجواء صيفية على معظم مناطق الجنوب. والله اعلم.

حالة البحر للساعات القادمة

النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الغربي: الريح شلوق الى براني سرعته ما بين 05 _ 20 عقدة، وارتفاع الموج 0.25 الى 1.00 متر ، والبحر هادى الى خفيف الموج، والرؤية جيدة، درجة حرارة سطح البحر فى حدود 25.

فيما ستكون النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الشرقي: الريح شرش سرعته من 05 _ 20 عقدة، مع ارتفاع الموج يترواح بين 0.25 الى 1.25 متر، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب على اقصي الساحل الشرقي ، ودرجة حرارة سطح البحر فى حدود 25 درجة مئوية والرؤية جيدة الى متوسطة.

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