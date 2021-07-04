تكسير زجاج سيارات في محاولة لسرقتها بسرت

تعرضت 3 سيارات مختلفة بأحياء سكنية متنوعة في سرت لتهشيم زجاجهما بهدف محاولة سرقتها، اليوم الأحد.

وحاول خارجون عن القانون سرقة السيارات، ولما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بسرقة أشياء متواجدة داخل هذه السيارات، حسبما أوضحت مصادر لـ «بوابة الوسط».

وتضررت السيارات الثلاثة وكسرت أجزاء منها نتيجة محاول فتح أقفالها، كما تم تحطيم الزجاج في وقت تشهد فيه مدينة سرت أعمال سرقة تحتاج إلى ضبط أمني أكثر مما هو عليه الوضع الراهن، حيث يشتكي المواطنون من تنوع أحداث سرقة المنازل والسيارات.

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