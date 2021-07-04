ليبيا الان

تكسير زجاج سيارات في محاولة لسرقتها بسرت

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تعرضت 3 سيارات مختلفة بأحياء سكنية متنوعة في سرت لتهشيم زجاجهما بهدف محاولة سرقتها، اليوم الأحد.

وحاول خارجون عن القانون سرقة السيارات، ولما لم يتمكنوا من ذلك قاموا بسرقة أشياء متواجدة داخل هذه السيارات، حسبما أوضحت مصادر لـ «بوابة الوسط».

وتضررت السيارات الثلاثة وكسرت أجزاء منها نتيجة محاول فتح أقفالها، كما تم تحطيم الزجاج في وقت تشهد فيه مدينة سرت أعمال سرقة تحتاج إلى ضبط أمني أكثر مما هو عليه الوضع الراهن، حيث يشتكي المواطنون من تنوع أحداث سرقة المنازل والسيارات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق