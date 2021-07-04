«الملف الليبي» يتصدر مباحثات بريطانيا وتونس في مجموعة العشرين بإيطاليا

احتل الملف الليبي مساحة كبيرة من دائرة النقاش بين كل من بريطانيا وتونس، خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي بالوزير المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية وشؤون الكومنولث البريطانية جيمس كلافرلي.

جاء اللقاء في إطار اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين، التي انعقدت مؤخرا بمدينة ماتارا الإيطالية.

وأبدا كلا الوزيرين التونسي والبريطاني، استعدادهما لمزيد تعزيز التنسيق والتشاور بخصوص عدد من الملفات المدرجة على أجندة مجلس الأمن الدولي خلال الفترة المقبلة، لاسيما ما يتعلق بالملف الليبي.