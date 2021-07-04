مراسم استلام وتسليم بين مدير حماية الطاقة الكهربائية السابق والحالي

جرت مراسم استلام وتسليم بين مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية السابق العميد عبد الله الفيتوري، والمدير الحالي العميد سنوسي صالح السنوسي، الأحد.

وحضر مراسم الاستلام والتسليم في مقر الإدارة بطرابلس، نائب مدير الإدارة الرائد محمد المرحاني، وأعضاء لجنة التسليم والاستلام وعدد من الضباط بالإدارة، وفق وزارة الداخلية.

وعلى إثر مراسم التسليم قام السنوسي بجولة تفقدية لمرافق الإدارة للإطلاع على سير العمل داخل المكاتب والأقسام بها؛ وذلك في سعي الإدارة لضبط المخالفات الخاصة بمحطات وأسلاك الكهرباء في ظل الأزمة التي يعاني منها قطاع كبير من المواطنين بانقطاع التيار لفترات طويلة.

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