صحيفة يونانية: إعادة إعمار ليبيا تفتح آفاق كبيرة لشركات بلادنا

أكدت صحيفة “كابيتال” اليونانية، في تقرير لها، أن التقديرات الأولية لزيارة نائب وزير الخارجية اليوناني إلى ليبيا توضح أن إعادة الإعمار المقبلة وإعادة إعمار بنيتها التحتية يمكن أن توفر للشركات اليونانية آفاقًا كبيرة، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والخدمات الطبية والنقل.

ووصل نائب وزير الخارجية اليوناني، كوستاس فرانجو جيانيس، إلى طرابلس، الأحد؛ لإجراء اتصالات مع مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وبعض رجال الأعمال بهدف تعزيز العلاقات الليبية اليونانية، يعقبها زيارة إلى مدينة بنغازي الإثنين لافتتاح قنصلية بلاده

وفيما يخص تدشين القنصلية العامة اليونانية في بنغازي، أكد التقرير أن نائب وزير الخارجية اليوناني، سيتوجه الاثنين إلى بنغازي لحضور حفل افتتاح القنصلية العامة اليونانية هناك برفقة الجالية اليونانية، والتي تعتبر أول دولة أوروبية تدشن قنصليتها في شرق ليبيا.

ولفتت “كابيتال” أنه يمكن لليونان من خلال نشاطها التجاري ومن خلال وجود الجالية اليونانية هناك، أن تلعب دورًا رئيسيًا في إعادة إعمار ليبيا وأن تساهم بشكل كبير في تقدم البلاد نحو التنمية.