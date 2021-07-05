البعثة الأممية: البرلمان مطالب بوضع الإطار القانون ليسمح لليبيين بممارسة حقهم الانتخابي

ناشدت نائبة رئيس البعثة الأممية جورجيت غاليون أعضاء ملتقى الحوار السياسي الوصول الى حلول وسط .

وأضافت جورجيب خلال كلمة مقتضبة لها أثناء افتتاح المركز الاعلامي للمفوضية الانتخابات رصدتها “الساعة24″، ناشدت البرلمان ان يلعب دوره ويضع الاطار القانون ليسمح لليبيين بممارسة حقهم الانتخابي

وكان رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، قد أعلن الأحد عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين كأول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي نظمته المفوضية بمناسبة افتتاح مركزها الإعلامي اليوم 4 يوليو2021، بحضور رئيسيّ المجلس الرئاسي موسى الكوني والسيد عبد الله اللافي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ونائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيدة جورجيت قاقنون، وأعضاء مجلس المفوضية وسفراء وممثلين عن البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ولفيف من الضيوف.