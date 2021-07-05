محلل سياسي: عدم كسر شوكة التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا يعني أزمات متوقعة 

‏قال عبد الستار حتيتة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن “الحضور الليبي في مناورات قادر 2021 وافتتاح قاعدة 3 يوليو رسالة للداخل والخارج الليبي”، مضيفاً أن “مصر قوة كبيرة، وحصن للعرب”.

وأضاف عبد الستار حتيتة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، رصدتها «الساعة 24» أن “مفوضية الانتخابات الليبية تعلن فتح سجل الناخبين اعتبارا من اليوم وحتى 31 يوليو”، لافتا إلى أنها “خطوة في غاية الأهمية للأزمة الليبية ومضي ليبيا نحو الاستقرار وعلى الشعب الليبي الذهاب للجان الاقتراع”.

وتابع أن “عدم كسر شوكة التنظيم الدولي للإخوان في ليبيا يعني أزمات متوقعة في ليبيا”، موضحا أن “جماعة الأخوان والجماعات الفوضوية لا يريدون وصول ليبيا للانتخابات إلا بعد ضمانات أنهم سيظلون في رأس السلطة”.

وختم موضحًا أن “الدولة المصرية تقف بجوار ليبيا للوصول بها إلى شط الأمان دون أي حروب أو قتل ودم”، مستدركا أن “هناك قوة معينة وهي القوة التي تعتمد على التنظيم الدولي لجماعة الأخوان لا تريد الخير لليبيا وإفشال الوصول لقاعدة دستورية”.