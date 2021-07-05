“الوطنية للنفط” تربح قضية فساد ضد نجل شكري غانم والمحكمة تلزمه بدفع 1.5 مليون دولار

حكمت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا ، على نجل وزير النفط في عهد القذافي: محمد شكري غانم، بدفع 1.5 مليون دولار في قضية فساد لتلقيه رشاوي من موظفين عموميين أجانب، في قضية رفعتها المؤسسة الوطنية للنفط ضده.

وكان ممثلو ادعاء في النرويج قد اتّهموا مسؤولين تنفيذيين بشركة “يارا” لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج، بدفع رشاوي لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم، حيث أودعت “يارا” مبالغ في حساب أل شكري غانم بأحد البنوك السويسرية.

واعترفت شركة “يارا” النرويجية بدفع رِشاوي غير محدَّدة ووافقت على دفع غرامة، وأيدت محكمةُ الاستئناف النرويجية في حكمِها بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت 3 مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة.

يُذكر أن شركة يارا النرويجية قد استحوذت في 2009 على 50% من 4 مصانع للأسمدة (2 يوريا – 2 امونيا) التي مقرها بالبريقة، إلا أن المؤسسة عادت واستردت المصانع واستحوذت في يناير الماضي على حصة “يارا” بعد مفاوضات، لتتمكن من إعادة تشغيل المصانع وصيانتها والاستمرار في الانتاج ودفع مرتبات العاملين بها وتؤول المصانع بالكامل (100%) لصالح الدولة الليبية.