أبو جناح يبحث مع “الجوية الليبية” عودة الطيران لمطار سبها

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء المهندس رمضان أبوجناح ، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية عبد العاطي بلعيد المشيخي، والعاملين بالشركة محمد حماد أبوعزوم ،و مصطفي الصديق أبوبكر.

و استعرض اللقاء المشاكل والعوائق التي تواجهها الشركة وكل ما يتعلق بالمواضيع التشغيلية والمتمثلة في صيانة الطائرات وتوفير وقودها التي تضمن تشغيل الرحلات الجوية، كما ناقش اللقاء قرب عودة تيسير الرحلات إلى مطار سبها وتهيئة المطارات لاستقبال الرحلات.

وتعهد المهندس رمضان أبوجناح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل جاهدة لتذليل كافة الصعاب التي يواجهها قطاع المواصلات لدعم الوقود ، موكداً على ضرورة استئناف الرحلات الي مطار سبها في أقرب وقت.