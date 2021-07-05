العزابي تستقيل من حزب العدالة والبناء الإخواني

أعلنت سميرة العزابي، الناطقة باسم حزب العدالة والبناء، استقالتها من عضوية الحزب ومن كافة المهام المكلفة بها.

وقالت سميرة الغزابي، في فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها “تعلن استقالتها من عضوية العدالة والبناء ومن كافة المهام الموكلة بها في ظل تولي قيادة جديدة نختلف معها في الرؤى ونتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها”، على حد زعمها.

وأضافت العزابي، “إنها تولت نائب رئيس حزب العدالة والبناء لشؤون المرأة والشباب والمتحدث الرسمي باسم الحزب، وكانت قريبة جدا من حزب العدالة والبناء قبل منذ انضمامها له في 2019، لأنها كانت مقتنعة بالحزب وممارسته السياسية والأهداف والبرامج والخطط والتي يقوم بها الحزب في الساحة السياسية”، وفقا لادعائها.

وتابعت: ”نتج عن الانتخابات الأخيرة، انتخاب قيادة جديدة تختلف معها في الرؤى، وتتمنى لها التوفيق في المهام المكلفة بها وفي كافة التحديات السياسية المقبلة، أعلن استقالتي من الحزب”، على حد تعبيرها.

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