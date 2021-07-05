استقالة عدد من القيادات التنفيذية العليا لحزب العدالة والبناء الإخواني

أكد مصدر مطلع لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان استقالة عدد من القيادات التنفيذية العليا لحزب العدالة والبناء.

المصدر قال إن القيادات منهم رئيس الدائرة السياسية بالحزب، ورئيس دائرة الإعلام، ورئيس مكتب الشباب، ورئيس دائرة الشؤون الإدارية والمالية.

وأوضح أن الاستقالات جاءت؛ بسبب ما وصفته بـــ”الاختلاف الجذري في الرؤى والتوجهات مع التيار الذي سيطر على رئاسة الحزب في المؤتمر العام الأخير”.

ولفت إلى أن عدد من المستقيلين عللوا انسحابهم؛ بأن الحزب أصبح يعبر بحسب وصفهم عن توجهات جماعة الإخوان المسلمين، خلافًا لسياسة الانفتاح والمرونة والاستقلالية التي حافظت عليها القيادة السابقة.

وأعلن عضو الحزب طارق أبو زريبة استقالته من الحزب؛ بسبب ما قال: “إنها ممارسات جرت قبل وعلى هامش المؤتمر العام الأخير للحزب”.

ولفتت شبكة الرائد الإخبارية إلى أن الهيئة العليا ورئاسة الحزب الجديدة مثلت التيار الرافض للسياسات التي انتهجتها القيادة السابقة، وأبرزها رفض مشاركة الحزب في اتفاق الصخيرات، ومحطات الحوار، والموقف الرافض لدعمها قائمة عقيلة باشاآغا في حوار جنيف، ورفض الاعتماد على فتاوى دار الإفتاء في المسائل السياسية.

وأشارت إلى أن المستقيلين أكدوا أنهم لم يعد بالإمكان الاستمرار في خدمة الأهداف التي انضموا للحزب من أجلها.

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