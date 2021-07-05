الليبية للاستثمار تبحث تسهيل دخول الشركات اليونانية للعمل في ليبيا

عُقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اجتماعا، مساء الأحد، ضم كل من وفد دبلوماسي برئاسة وكيل وزير الخارجية اليوناني المكلف بالتعاون الاقتصادي كوستاس فرانكويانيس، ورئيس مجلس إدارة Greece Enterprise والسفير اليوناني لدى ليبيا، بهدف تحقيق انطلاقة جديدة في العلاقات بين الدولتين، وكان ذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار.

وبحسب إيجاز صحفي للمؤسسة، أتت هذه الزيارة على رأس الخطوات الداعمة لإعادة العلاقات الاقتصادية، حيث ناقش الاجتماع سبل ومجالات الشراكة بين الشركات اليونانية عبر وكالة الاستثمار اليونانية Greece Enterprise مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

وأبدت المؤسسة رغبتها في دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة اليونان ، وأيضاً المساهمة في استجلاب الشركات اليونانية في الدخول في استثمارات داخل ليبيا.

ومن جانبه أكد وكيل وزير الخارجية اليوناني ، على استعدادهم الدخول في شراكة استثمارية مع المؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة .

واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة ، خاصة في مجال الطاقة البديلة ، وذلك لما لديهم من تجربة سابقة في هذا المجال.

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