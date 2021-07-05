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أبو جناح يبحث مع الجوية الليبية عودة الطيران لمطار سبها

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح ، رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية عبد العاطي بلعيد المشيخي، والعاملين بالشركة محمد حماد أبوعزوم، و مصطفي الصديق أبوبكر.

واستعرض اللقاء المشاكل والعوائق التي تواجهها الشركة وكل ما يتعلق بالمواضيع التشغيلية والمتمثلة في صيانة الطائرات وتوفير وقودها التي تضمن تشغيل الرحلات الجوية، كما ناقش اللقاء قرب عودة تيسيير الرحلات إلى مطار سبها وتهيئة المطارات لاستقبال الرحلات.

وتعهد أبوجناح بأن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل جاهدة لتذليل كافة الصعاب التي يواجهها قطاع المواصلات لدعم الوقود ، موكداً على ضرورة استئناف الرحلات الي مطار سبها في أقرب وقت.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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