بالخير: جاهزون بنسبة 85% لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولدينا أكثر من خطة إذا تأخرت القوانين

قال عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير الشعاب، إن المفوضية بدأت، اليوم، الاستعداد للاستحقاق الانتخابي بفتح سجل الناخبين لتحديثه، انتظارًا لقوانين الانتخابات.

بالخير، وفي مداخلة هاتفية لـ”تغطية خاصة”، عبر لقناة “ليبيا بانوراما”، الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، أوضح أن المفوضية لديها 25 فرعًا بجميع أنحاء ليبيا وأنها جميعًا جاهزة لاستقبال المواطنين.

وأضاف أن بعض المواد غير الحساسة موجودة في المخازن وتغطي جميع الدوائر الانتخابية بالكامل، مؤكدًا أن المفوضية باتت جاهزة تقريبًا لإجراء الانتخابات وما تبقى من تجهيزات يتوقف فقط على القانون لمعرفة نوع الانتخابات التي ستجرى.

ولفت إلى أن المفوضية التي عانت كثيرًا من شح الميزانيات، بدأت بمجرد استلام الميزانية بتدريب الكوادر الذين فقدت كثيرًا منهم خلال الفترة الماضية، كما تم تحديث منظومات بالكامل منها؛ منظومة السجلات، ومنظومة العد الفرز والإحصاء، وهذه أصبحت جاهزة بنسبة 70%.

وتابع بأن المفوضية أصبحت جاهزة بنسبة 85% لإجراء الانتخابات والباقي يتوقف على قوانين الانتخابات لمعرفة ما إذا كانت ستتضمن انتخابات مجلس النواب، أو النواب والشيوخ، وهل ستجرى بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، وكذلك إذا كانت ستتضمن كوتة خاصة بالمرأة، وما إذا كانت ستتضمن الانتخابات الرئاسية أيضًا.

وأشار إلى ضرورة حضور المفوضية جلسات مناقشات وسن القوانين لأخذ رأيها وملاحظاتها الفنية بشأن كل هذه التفاصيل التي يمكن أن يتسبب بعضها في وضع عوائق عند التنفيذ.

وقال إن المفوضية أعدت أكثر من خطة لإجراء الانتخابات، أهمها الخطة القائمة على أساس استلام القوانين في بداية شهر يوليو، وعلى أساس أن الانتخابات ستشمل البرلمانية والرئاسية.

وأضاف أن الخطة الثانية مبنية على استلام القوانين في شهر أغسطس، وبموجبها ستتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات أيضًا بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وأكد أن المفوضية إذا استلمت القوانين خلال سبتمبر فلن يكون بإمكانها سوى إجراء عملية انتخابية واحدة فقط، سواء البرلمانية أو الرئاسية.

ونوه بأن الانتخابات الرئاسية بطبيعتها تحتاج إلى وقت أطول من البرلمانية، حيث تتطلب جدولاً زمنيا يتضمن فتح باب الترشح، وإعطاء وقت أطول للدعاية الانتخابية.

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