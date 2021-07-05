الوافي: الغارقون في ملذات المزايا والمرتبات ‏والسلطة ينادون بالاستفتاء على الدستور ويدسون السم في العسل

أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي، أن “من ينادون حاليًا بالاستفتاء على الدستور، بعد سبات عميق ونوم في ملذات المزايا والمرتبات والسلطة، يزيدون في عمق الأزمة”، على حد تعبيره.
وقال الوافي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” إنه “في الوقت الذي نقتنع فيه ونرتضى بما أنجزته لجنة الستين المنتخبة من الليبيين، باعتمادهم مسودة الدستور بالنصاب القانوني، بالرغم من عدم اقتناعي بعدد من النقاط الواردة في مسودة الدستور، ولكن يتحتم علينا طبقا للدستور القبول بالنتيجة”، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن “تلكؤ مجلس النواب كثيرًا، بعد استلامهم للمسودة وتأخيرهم قانون الاستفتاء، مثلما تلكأت الهيئة قبلهم في إنجاز مسودة الدستور، وإطالة المدد جعلت من مشروع الدستور موضع إشكال، ولا يمثل إجماع وتوافق الليبيين”، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن “التاريخ وسيحاسب من تسبب في خلق مناخ هذه الإشكاليات، ابتداء من رئيس الهيئة السابق وأعضائها إلى رئيس مجلس النواب والنواب إلى بقية من تسبب في ذلك ممن هم في المشهد”، على حد تعبيره.
وتحدث عن “أنه من أجل التبسيط، فإن مؤشرات نتيجة الاستفتاء حسب القانون الصادر عن مجلس النواب سيكون (لا) على الأقل في إقليم واحد، وبهذا ندخل في مرحلة طويلة، قائلاً: “يمكنكم مراجعة التعديل الدستوري السادس لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر الوطني العام”، على حد تعبيره.
وأضاف: “إذا ما افترضنا إن التصويت سيكون بنعم، وهذا بيت القصيد فإنني أدعو من يطالب بالاستفتاء أن يتمعن جيدًا في المادة 183 من مشروع الدستور التي من خلالها ستكون عملية إصدار قوانين انتخابات الرئيس والبرلمان بالغرفتين تصدر من خلال مجلس النواب، حيث تصل المدة إلى 11 شهرًا ما بين ظهور نتيجة الاستفتاء بنعم، والبدء بأول انتخابات وفقًا للدستور الجديد”، على حد تعبيره.
وتابع: “هذا إذا ما افترضنا إن مجلس النواب يقوم بدوره في سرعة عقد الجلسات وعمليات التصويت لأنه في اعتقادي أنها ستزيد المدة بما لا يقل عن أربعة أشهر أخرى، وكذلك بالرجوع للمادة 100 من مشروع الدستور فيما يخص انتخاب الرئيس سندخل في إشكالية القيمة المتساوية للأصوات وتوزيعها الجغرافي”، على حد تعبيره.
واستمر: “ما نود قوله لمن يدس السم في العسل وينادى بالدستور الآن بعد نوم عميق، وإهمال هذا الأمر في توقيته خصوصًا أنه تم إصداره في 2017، الآن بعد أن اقترب أو تم التوافق على تاريخ استحقاق 24 ديسمبر 2021م، لن يتأتى هذا التاريخ مع الدستور سواء بنعم أو لا، حتى لمن ينادون بأن يكون لعام واحد فقط، لأنه علينا أن يتم تطبيقه بعد إقراره، وهذا لن يُمكننا من الاستحقاق الانتخابي وفق المواد التي ذكرناها”، على حد تعبيره.
وأتم: “البسطاء الذين يعتقدون إن التأخير سيتم في عملية الاستفتاء فقط هم مخطئون، لأن مواد الدستور تسمح بمدة 240 يومًا لبدء الانتخاب، بعد الاستفتاء بنعم و أكثر منها بالاستفتاء بلا”، على حد تعبيره.
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