الوافي: الغارقون في ملذات المزايا والمرتبات ‏والسلطة ينادون بالاستفتاء على الدستور ويدسون السم في العسل

أكد عضو المؤتمر الوطني العام السابق، الشريف الوافي، أن “من ينادون حاليًا بالاستفتاء ‏على الدستور، بعد سبات عميق ونوم في ملذات المزايا والمرتبات ‏والسلطة، يزيدون في عمق الأزمة”، على حد تعبيره.

وقال الوافي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك” إنه “في الوقت الذي نقتنع فيه ونرتضى بما أنجزته لجنة ‏الستين المنتخبة من الليبيين، باعتمادهم مسودة الدستور ‏بالنصاب القانوني، بالرغم من عدم اقتناعي بعدد من النقاط الواردة ‏في مسودة الدستور، ولكن يتحتم علينا طبقا للدستور القبول ‏بالنتيجة”، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن “تلكؤ مجلس النواب كثيرًا، بعد استلامهم ‏للمسودة وتأخيرهم قانون الاستفتاء، مثلما تلكأت الهيئة قبلهم في ‏إنجاز مسودة الدستور، وإطالة المدد جعلت من مشروع ‏الدستور موضع إشكال، ولا يمثل إجماع وتوافق الليبيين”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن “التاريخ وسيحاسب من تسبب في خلق مناخ هذه ‏الإشكاليات، ابتداء من رئيس الهيئة السابق وأعضائها إلى رئيس ‏مجلس النواب والنواب إلى بقية من تسبب في ذلك ممن هم في ‏المشهد”، على حد تعبيره.‏

وتحدث عن “أنه من أجل التبسيط، فإن مؤشرات نتيجة الاستفتاء ‏حسب القانون الصادر عن مجلس النواب سيكون (لا) على الأقل ‏في إقليم واحد، وبهذا ندخل في مرحلة طويلة، قائلاً: “يمكنكم مراجعة ‏التعديل الدستوري السادس لسنة 2014 الصادر عن المؤتمر ‏الوطني العام”، على حد تعبيره.

وأضاف: “إذا ما افترضنا إن التصويت سيكون بنعم، وهذا ‏بيت القصيد فإنني أدعو من يطالب بالاستفتاء أن يتمعن جيدًا في ‏المادة 183 من مشروع الدستور التي من خلالها ستكون عملية ‏إصدار قوانين انتخابات الرئيس والبرلمان بالغرفتين تصدر من ‏خلال مجلس النواب، حيث تصل المدة إلى 11 شهرًا ما بين ظهور ‏نتيجة الاستفتاء بنعم، والبدء بأول انتخابات وفقًا للدستور ‏الجديد”، على حد تعبيره.

وتابع: “هذا إذا ما افترضنا إن مجلس النواب يقوم بدوره في سرعة ‏عقد الجلسات وعمليات التصويت لأنه في اعتقادي أنها ستزيد ‏المدة بما لا يقل عن أربعة أشهر أخرى، وكذلك بالرجوع للمادة 100 ‏من مشروع الدستور فيما يخص انتخاب الرئيس سندخل في ‏إشكالية القيمة المتساوية للأصوات وتوزيعها الجغرافي”، على حد تعبيره.

واستمر: “ما نود قوله لمن يدس السم في العسل وينادى ‏بالدستور الآن بعد نوم عميق، وإهمال هذا الأمر في توقيته ‏خصوصًا أنه تم إصداره في 2017، الآن بعد أن اقترب أو تم ‏التوافق على تاريخ استحقاق 24 ديسمبر 2021م، لن يتأتى هذا ‏التاريخ مع الدستور سواء بنعم أو لا، حتى لمن ينادون بأن يكون ‏لعام واحد فقط، لأنه علينا أن يتم تطبيقه بعد إقراره، وهذا لن يُمكننا ‏من الاستحقاق الانتخابي وفق المواد التي ذكرناها”، على حد تعبيره.

وأتم: “البسطاء الذين يعتقدون إن التأخير سيتم في عملية ‏الاستفتاء فقط هم مخطئون، لأن مواد الدستور تسمح بمدة 240 يومًا ‏لبدء الانتخاب، بعد الاستفتاء بنعم و أكثر منها بالاستفتاء بلا”، على حد تعبيره.

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