حراك من أجل 24 ديسمبر: المشري يشوّش على إعلان المفوضية بدأ تسجيل الناخبين

وصف حراك من أجل 24 ديسمبر، بيان ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” بأنه محاولة للتشويش على إعلان المفوضية العليا للانتخابات، بدء تسجيل الناخبين بالحديث عن الاستفتاء على الدستور، لتجاوز خارطة الطريق المتفق عليها من الليبيين.
وثمن الحراك في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خطوة المفوضية العليا للانتخابات، بفتح منظومة تسجيل الناخبين، ووصفها بأنها خطوة تستحق الإشادة والدعم لما فيها من تأكيد على رغبة الليبيين في العودة للمسار الديمقراطي السلمي.
ورحب كذلك بما وصفها بالجهود الجبارة التي تبذلها المفوضية في سبيل إنجاح العملية السياسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، داعيا كل المواطنين الليبيين للمبادرة في التسجيل في السجلات الانتخابية، من أجل المشاركة السلمية في تعزيز وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وإنهاء الحالة السياسية الراهنة.
ودعا الحراك أيضا المفوضية بضرورة إشراك المجتمع المدني في حملات التوعية الميدانية، للمواطنين بأهمية التسجيل في السجل الانتخابي، باعثا رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس النواب بإقرار قاعدة دستورية وقانون للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة قبل نهاية شهر يوليو 2021.
وأكد الحراك على دعمه للمفوضية العليا للانتخابات كمؤسسة مستقلة ومحايدة، وتنفذ مهمتها المنوطة بها، رافضا محاولات التشكيك فيها والرامية للانقلاب على المسار الديمقراطي وتعطيل الحل السلمي.
وأتم بيانه بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، ووفقا لخطة الحل التمهيدي الشاملة المتفق عليها تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقراري مجلس الأمن 2570 و2571.
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