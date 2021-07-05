حراك من أجل 24 ديسمبر: المشري يشوّش على إعلان المفوضية بدأ تسجيل الناخبين

وصف حراك من أجل 24 ديسمبر، بيان ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” بأنه محاولة للتشويش على إعلان ‏المفوضية العليا للانتخابات، بدء تسجيل الناخبين بالحديث عن ‏الاستفتاء على الدستور، لتجاوز خارطة الطريق المتفق عليها من ‏الليبيين.‏

وثمن الحراك في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس ‏بوك” خطوة المفوضية العليا للانتخابات، بفتح منظومة تسجيل ‏الناخبين، ووصفها بأنها خطوة تستحق الإشادة والدعم لما فيها من ‏تأكيد على رغبة الليبيين في العودة للمسار الديمقراطي السلمي.‏

ورحب كذلك بما وصفها بالجهود الجبارة التي تبذلها المفوضية في ‏سبيل إنجاح العملية السياسية، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على ‏السلطة، داعيا كل المواطنين الليبيين للمبادرة في التسجيل في ‏السجلات الانتخابية، من أجل المشاركة السلمية في تعزيز وحدة ‏الوطن وأمنه واستقراره، وإنهاء الحالة السياسية الراهنة.‏

ودعا الحراك أيضا المفوضية بضرورة إشراك المجتمع المدني في ‏حملات التوعية الميدانية، للمواطنين بأهمية التسجيل في السجل ‏الانتخابي، باعثا رسالة إلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي ومجلس ‏النواب بإقرار قاعدة دستورية وقانون للانتخابات البرلمانية ‏والرئاسية المباشرة قبل نهاية شهر ‎يوليو 2021.‏

وأكد الحراك على دعمه للمفوضية العليا للانتخابات كمؤسسة ‏مستقلة ومحايدة، وتنفذ مهمتها المنوطة بها، رافضا محاولات ‏التشكيك فيها والرامية للانقلاب على المسار الديمقراطي وتعطيل ‏الحل السلمي.‏

وأتم بيانه بالتأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ‏والرئاسية المباشرة في موعدها في 24 ديسمبر 2021، ‏ووفقا لخطة الحل التمهيدي الشاملة المتفق عليها تحت رعاية ‏بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقراري مجلس الأمن 2570 و2571.‏

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