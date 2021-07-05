لنقى: المعرقلون يتخوفون من الإنتخابات الرئاسية ويسعون لتأجيج الرأي العام ضدها

أفادت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي بأنه بسبب الإدارة “السيئة جدًا” لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة الأخيرة، حدث تشويش للمواطن الليبي وضاعت البوصلة تمامًا.

لنقي، وفي تصريحات متلفزة، تابعتها قناتنا، قالت: “أن ملتقى الحوار السياسي كان يجب أن يقوم بعمل خارطة طريق تسير باتجاه معين والهدف الأسمى وهو الانتخابات الوطنية التي تحددت رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر”.

وتابعت: “لذلك كان مطلوبًا استحقاقات معينة لهذه الانتخابات أولها كان توحيد مؤسسات الدولة بمعنى أن السلطة التنفيذية يتم توحيدها لأنها مفترض أن تُشرف على الانتخابات وهي مقسمة بعد مخرجات برلين إلى مجلس رئاسي وحكومة الوحدة وهذه كلها أجسام مؤقتة للمرحلة التمهيدية”.

واستطردت: “اليوم هناك تلاعب كبير جدًا، نحن اتفقنا على خارطة الطريق واختصاصات المجلس الرئاسي والحكومة ومعايير اختيارهما، وهذا كله سميناه في خارطة الطريق حزمة واحدة”.

وأسهبت: “بعد اختيار السلطة التنفيذية في جنيف الماضي وهي المجلس الرئاسي والحكومة واللغط والشبهات حول عملية اختيارهم والتحقيق الذي فُتح وفي النهاية أصبح في ملف سري من تقرير لجنة الخبراء، كان يفترض أن الاستحقاق الأساسي بعد اختيار السلطة التنفيذية هو القاعدة الدستورية”.

واستكملت: “يعني الجملة الأساسية في خارطة الطريق تقول أن الهدف الأسمى للمرحلة التمهيدية هو تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري ونحن اعتمدنا خارطة الطريق في نوفمبر الماضي”.

وروت: “كتبت أننا إذا اخترنا سلطة تنفيذية سنخشى أن السلطة التنفيذية الجديدة المؤقتة ستكون هي بذاتها معرقلة لخارطة الطريق التي أتت بها”.

وأضافت: “قمنا بعمل خارطة الطريق وكان من المفترض أن نقوم بعمل قاعدة دستورية لأنه من سنة ماضية أو اثنين كان يوجد المؤتمر الوطني الجامع الذي يريد أن يجمع الناس ليتفقوا على التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات، لأن عنده برلمان غير قادر على الاجتماع أو أن يضع التشريعات اللازمة”.

واستدركت: “أصبح هناك ما يسمى بسلطات الأمر الواقع وهذه مستمرة في المشهد حيث أزلنا جزء منها وهو المجلس الرئاسي وما زال عندنا مجلسي الدولة والنواب، وأصبح اليوم عندنا سلطة أخرى مؤقتة”.

وأكملت: “لجأنا لقاعدة دستورية لأن كان هناك عدم توافق على العملية الدستورية وليس من المعقول أن نظل هكذا وهذه الأجسام انتهت شرعيتها ونستمر في نفس المشهد فكان لابد من التفكير في قاعدة دستورية وقانونية”.

واسترسلت: “اليوم بعض الأعضاء يقولون عن الخارطة محتاجين إعادة تفسيرها ونحن من نملك تفسيرها وأن القاعدة الدستورية والأساس الدستوري مقصود به المسار الدستوري وأنه لابد السير نحو الاستفتاء”.

وأوضحت أن سبب المطالبة بإرجاء الاستفتاء أنه حدث خلاف، مكملة: “مشروع الدستور تم الانتهاء منه في 2017م حسب الاتفاق السياسي كان المفترض أن ينتهي في 2016م وحدث خلاف بين أعضاء الهيئة نفسهم وطعنوا هم أنفسهم في هذا الدستور”.

واستفاضت: “حدث بعد ذلك خلاف بين مجلسي الدولة والنواب لمدة 3 سنوات وهذه الرابعة على قانون الاستفتاء، حيث أنهم مستفيدون من الوضع الراهن ومستمرون في المشهد ويقولون كيف تريدون انتخابات بدون استفتاء وهذا يعني أنهم يريدون الاستمرار في المرحلة الانتقالية”.

وبيّنت أنه تم إعطاء فرصة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لمدة سبع سنوات، مُردفة: “أحد المقترحات الآن أن يتم استفتاء في شهر أكتوبر سأشرح معنى ذلك، أولاً قانون الاستفتاء مطعون فيه من قِبَل أعضاء الهيئة التأسيسية والدائرة الدستورية معطلة ولكي نقوم بانتخابات يجب فتح الدائرة الدستورية قريبًا”.

واستمرت في حديثها: “أول شيء سيُقبَل الطعن لأن هناك إشكاليات أساسًا في مسألة النصاب الخاصة به وإشكاليات كثيرة جداً وكان مجلس الدولة رافض هذا القانون”.

وواصلت: “إذا لم يحدث طعن أو أي شيء والصورة كانت في أفضل سيناريو الذي هو حسب قانون الاستفتاء أن السلطة الموجودة الآن تستمر في مكانها على الأقل 18 شهرًا، عرفتم لماذا يحاربون ويريدون الاستفتاء؟”.

وأبدت استغرابها من بعض الشخصيات التي وصفتها بأنها أقل حرصًا على الديمقراطية، مضيفة: “المواطنون والمواطنات بإمكانهم أن يحكموا على مواقفهم السابقة ومواقفهم الحالية والتشبث بعملية الاستفتاء الآن”.

وشرحت أن الشعب الليبي إذا صوت في الاستفتاء بـ”لا” يسقط الدستور، بناء على التعديل الجديد الذي يمكن الطعن عليه لأنه حسب الإعلان الدستوري الأول يرجع للهيئة التأسيسية للدستور، مُكملة: “الهيئة منتخبة من فبراير 2014م أي منذ سبع سنوات ولو ذهبنا الآن لاستفتاء وكانت النتيجة لا حسب قانون الاستفتاء الجديد المطعون فيه، في هذه الجزئية يقول يسقط ولكن بعد ذلك ماذا سيتم؟ هل سيتم تشكيل هيئة أخرى؟ وسنأخذ كم عام؟”.

ونوّهت إلى أن المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ 2012م بالمؤتمر الوطني كانت مرتبطة بعملية الاستفتاء، متطرقة إلى أن اللجنة القانونية حسب خارطة الطريق وضعت قاعدة دستورية، وأنها كانت لجنة متنوعة من ناحية التيارات والقوى السياسية، معقبة بأن: “لذلك أخذنا حوالي 26 جلسة ووصلنا في النهاية إلى توافق معين”.

وروت أنه: “في جلسة الشهر الماضي وجدنا للأسف انقلاب على الهواء وأن أعضاء من اللجنة قالوا لسنا قابلين بهذه القاعدة، فالقاعدة الدستورية التي وضعناها هي عبارة عن تعديل في الإعلان الدستوري وتدخل في المادة 30 وشبيهة جداً بمقترح فبراير”.

وأبلغت أن النقاط الخلافية الأساسية في القاعدة الدستورية كانت حول كون الانتخابات الرئاسية تكون مباشرة من الشعب أو غير مباشرة من البرلمان، موضحة أنه كان بالقاعدة مادة أخرى تنص على أن من ينتمون للمؤسسة العسكرية لا يمكنهم الترشح إلا بعد تقديم الاستقالة.

وأعلمت بأنه في تلك القاعدة الدستورية رئيس الدولة لا يمكن أن يحتفظ بجنسيتين، مبيّنه أنه تم وضع معايير تدقيق وأن من سبق إدانته في قضايا فساد وانتهاكات ضد القانون الإنساني لا يمكن أن يكون مؤهل للترشح للرئاسة.

وأوردت أنه كانت نقطة من هذه النقاط، التي اعترض البعض عليها، لذلك تم اللجوء لملتقى الحوار للتصويت على النقاط العالقة، مستكملة: “هي عبارة عن خمس نقاط فقط، وجدنا للأسف رفض للموضوع بالكامل وقالوا إنهم يريدون الاستفتاء وليس قاعدة دستورية من الأساس”.

وكشفت عن أنه بطريقة مُفاجئة قبل أسبوع من جلسة ملتقى الحوار تم تشكيل لجنة استشارية جديدة، وأنها ليس هي اللجنة الاستشارية القديمة التي وضعت آلية اختيار القوائم وقت اختيار السلطة التنفيذية.

وعلقت بأن أحد أكبر إشكاليات ملتقى الحوار السياسي أنه يفتقد إلى إطار تنظيمي لعمله، مسترسلة: “كونوا هذه اللجنة الاستشارية التي جاءت بكلام غريب جداً منه أن العسكري يترشح للرئاسة ومزدوجي الجنسية، وأنه لابد أن يكون هناك حكم نهائي حول الفساد والانتهاكات ونحن نعلم أن ليبيا خلال العشر السنوات الماضية لا يوجد فيها حكم نهائي، كل هذا لإثارة الرأي العام والتخويف”.

وأخبرت بأنه تم رفض كلام اللجنة الاستشارية فبدأت تظهر اقترحات أخرى منها عمل لجنة توافقات، مشيرة إلى أنه: “قبل الدخول في لجنة التوافقات بدأوا في جمع اقتراحات من الناس”.

وأكملت مجددًا: “المقترح الذي يمثله ويقوده علي الدبيبة وهو أن يتم تأجيل كل الانتخابات البرلمانية والرئاسية لمدة سنة ونذهب إلى الاستفتاء أولاً”.

وأكدت ‏أنه من الممكن أن نتحدث عن ضمانات، لكن لا نتحدث عن عرقلة ‏الانتخابات، التي يحاولون التسويف فيها منذ 5 سنوات، مشيرة إلى ‏أنه لذلك خارطة الطريق كانت الخطوة الأولى لها هي توحيد ‏الحكومة وتكليفها بالتزامات محددة للتحضير للانتخابات.‏

وتحدثت لنقي عن دور ‏البعثة الأممية السلبي، خلال جلسات ملتقى الحوار السياسي الأخير ‏في جنيف، كاشفة أنهم ذكروا في وجه الأمين العام للأمم المتحدة أن إدارة ‏البعثة الأممية هذه سيئة جدا، مشيرة إلى أنها طالبت بضرورة إنهاء ‏جولة الملتقى وتأجيلها أسبوع أو اثنين، لأن هناك أمر خطأ في إدارة ‏البعثة للجلسات، مؤكدة إنها تستطيع أن تقول إن هذا أمر مقصود، ‏ولكنهم يتحملون مسؤولية هذا العبث كله.‏

وتابعت بقولها إن البعثة الأممية قبلت بعرض مقترحات مخالفة ‏لخارطة الطريق، ومخرجات برلين الثانية وقرار مجلس الأمن، ‏وأعربت عن استغرابها لأنه من المفترض أن يكون دور البعثة ‏الوساطة وليس فقط تيسير الأعمال، حيث ينبغي أن تعطي ‏توجيهات للأطراف، ولا يجوز أن تكون البعثة غير محايدة أو ‏تخالف مجلس الأمن أو تخالف حقوق الإنسان والقانون الدولي.‏

ولفتت إلى أن الأساس في خارطة الطريق تعزيز الشرعية السياسية ‏عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري، مؤكدة أنه ‏على الجميع أن يفكر في وضع آليات وضمانات لقبول الجميع ‏بالنتائج، وأولها المصالحة الوطنية بدون كلام مطاط من دون أي ‏معنى.‏

وتحدثت عن أنه ينبغي أن يكون هناك آلية ومفوضية للمصالحة ‏الوطنية، وتعقد مؤتمر جامع كبير لكي تقبل كل القوى السياسية ‏بنتائج الانتخابية.‏

وطالبت أن يتم الاستعانة في هذا الملف بالاتحاد الإفريقي والجزائر ‏التي مرت بالعشرية السوداء مثل ليبيا تماما، وطالبت كذلك بطلب ‏مساعدة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات، ‏كرسائل لطمأنة الجميع.‏

وقالت إن هناك فزاعة تروج للجميع إن الانتخابات ستأتي بفلان ‏وعلان، وأنها ستأتي بالحرب على البلاد، حتى تظل سلطات الأمر ‏الواقع في مقاعدها، مضيفة أن هذا ليس الحل بالتأكيد.‏

وأتمت بحديثها عن جلسة ملتقى الحوار، بقولها إن لجنة التوافقات لم ‏تصل إلى شيء آخر، لافتة إلى أنه قالت إنهم ليسوا بحاجة للجنة ‏توافقات بل إلى لجنة تحليل من خارج أعضاء الملتقى، لمعالجة ‏المسائل الخلافية الخمسة في القاعدة الدستورية.‏

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