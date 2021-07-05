لإطالة الأزمة.. العرادي: النظم الانتخابية الفردية ذبحت التجربة ‏الديمقراطية الليبية من الوريد إلى الوريد

قال القيادي في حزب العدالة والبناء، وعضو لجنة الحوار، ‏عبدالرزاق العرادي، إن “أعضاء اللجنة ‏الاستشارية بملتقى الحوار تعرضوا لملاحقات، ومحاولات إغراء بعضهم وتقديم ‏التهديدات المبطنة لآخرين، لإخراج القاعدة الدستورية على ‏هواهم”، بحسب قوله.‏

العرادي، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك”، أوضح أن “المصالح هي الأساس وليست ‏الاستثناء في عالم السياسة، لكن عالم الديمقراطية مبني على الأنظمة الحزبية وليس ‏الفردية”، بحسب قوله.‏

وأضاف أن “الأفراد لا شأن لهم إلا مصالحهم الشخصية الضيقة، ‏بينما يتوقف نجاح أي حزب سياسي واستمراره على خدمة الناس، ‏وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بتحصيل أكبر عدد من الأصوات، وهذا ‏لا يتأتى إلا بخدمة شعبهم وإلا فإن هذا الشعب سيحكم عليها ‏بالفناء من خلال الصناديق”، بحسب قوله.‏

ورأى أن “النظم الانتخابية الفردية ذبحت التجربة ‏الديمقراطية الليبية من الوريد إلى الوريد، ابتداءً من المؤتمر ‏الوطني العام الذي شكل النظام الفردي فيه 60%، إلى الهيئة ‏التأسيسية التي انتخبت بالكامل على أساس هذا النظام، مرورًا ‏بلجنة فبراير ومنتجها الكارثي الذي أنجب مجلس النواب على ذات ‏النظام الفردي وصولاً إلى ملتقى الحوار السياسي”، بحسب قوله.‏

وقال إنه “في 12 فبراير 2021م، أي بعد أسبوع واحد من اختيار ‏السلطة التنفيذية، طلب عقد اجتماع مع البعثة وعقد هذا الاجتماع ‏عبر “زووم”، حضره كبير الخبراء بمكتب ‏سيادة القانون خالد محي الدين، والخبير الدستوري بالقسم ‏السياسي بالبعثة والدكتور عمر الحمادي، موضحا: “قلت لهما في هذا اللقاء إن الملتقى يجب أن ‏يتغير أفراده، خاصة وأن الملتقى رغم أنه حقق هدفًا كبيرًا ومهمًا، إلا أن ‏الأمور تغيرت من حوله بشكل كامل”، بحسب قوله.‏

وتابع بأن “رئاسة البعثة نفسها تغيرت وجاءت قيادة جديدة، ‏وستكون لها رؤيتها في إدارة المشاكل الليبية وربما حلها، مشيرًا إلى أن المعطيات ‏تؤكد أن الوضع في ليبيا يتجه نحو إنهاء الانقسام في السلطة ‏التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ‏والاقتصادية”، بحسب قوله.‏

وأردف: “لا يعقل أن يستمر الملتقى كما هو وأعضاؤه كانوا ‏يمثلون أشخاصًا خرجوا من المشهد، أو كانوا يمثلون حالة ‏استقطاب يجب أن لا تستمر، وكذلك من شارك في اختيار هذه ‏السلطة التنفيذية سيستمر في دعمها من أجل بقائها، لكن البعثة ‏قررت الشروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة من خلال المؤسسات ‏الشرعية القائمة والإبقاء على الملتقى كما هو”، بحسب قوله.‏

وأشار إلى أنه “كرر هذا الكلام على مسمع أعضاء الملتقى في اللقاء ‏الأخير بجنيف، قائلاً: “أضفت أننا إما أن نتحمل المسؤولية ونتعامل مع ‏واقع الملتقى وإما أن يحل الملتقى”، بحسب قوله.‏

ورصد أن “كتلة برقة كانت أكثر الكتل حضورًا ومتابعة لأفراد ‏الملتقى الواقعين تحت تأثير سلطة الأمر الواقع، وأن بعضهم ليس ‏مقتنعًا بها وسيركلها في أول محطة يستطيع من خلالها أن يعبر عن ‏رأيه بحرية”، بحسب قوله.‏

وأوضح أنه “كان يأتي لبعضهم ما يشبه التعليمات، لما ينبغي أن يُقبل ‏وما ينبغي أن يُرفض، وما ينبغي أن يقال، وما لا ينبغي أن يُقال، مشيرا إلى أإن أحدهم قرأ رسالة نصية كما هي، وعندما سئل عن معنى أحد ‏المصطلحات الواردة فيها رد بقوله: “والله ما أدري بعثوها لي ‏الآن”، بحسب قوله.‏

وتطرق أيضا إلى ما أطلق عليها “كتلة المصالح” بقوله إنها كانت ‏كتلة غير مرتبطة بالحكومة فحسب، ولكنها أيضا مرتبطة بمجلسي ‏النواب والدولة، والمجلس الرئاسي بشكل معقد، وهي ‏ككرة الثلج تتمدد داخل الملتقى، وهؤلاء، برأيه، قدموًا مقترحا غير قابل ‏للتطبيق وأصبح لديهم العدد الكافي لإجهاض أي مخرج من الملتقى ‏ما لم تؤمن فيه مصالحهم، وهذا ما ردده في بداية اللقاء أحد ‏أقطابها الرئيسيين حين قال: “والله ما طالعين بقاعدة دستورية وكان ‏نطربقها على روؤسهم”، لافتًا إلى أن هذا الشخص ما فتأ يزايد في ‏الإعلام بكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة”، بحسب قوله.‏

وقال إنه “لن يستغرب إذا وجد بعض أعضاء الملتقى وقد قبضوا ‏الثمن ولو بعد حين”، معلقا بالقول: “ولكنه ثمن بخس ملوث بدماء ومعاناة الشعب ‏الليبي”، لافتا إلى أنه يعرف بعض هؤلاء وكانوا يشيعون المبادئ ‏والآن يشيّعونها، قائلاً: “كان حماسهم وصوتهم الجهوري ترتجف منه ‏الجلود على بعد مسافة قصر السفر، وإذا بها تخرج من أفواههم ‏باهتة لا روح فيها يكتسيها النفاق وكلماتهم تزكم الأنواف”، بحسب قوله.‏

وصف الكتلة الوطنية المدنية، بأنها “كانت مبعثرة ‏ولم تكن موجودة بما يكفي، رغم أنها وحدها التي تملك الحل ‏الوطني الوسط والمجرد، الذي لا يهمل كتلة المصالح ويأتي إلى ‏نصف الطريق مع باقي الكتل”، بحسب قوله.‏

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