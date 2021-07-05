لإطالة الأزمة.. العرادي: النظم الانتخابية الفردية ذبحت التجربة ‏الديمقراطية الليبية من الوريد إلى الوريد

قال القيادي في حزب العدالة والبناء، وعضو لجنة الحوار، عبدالرزاق العرادي، إن “أعضاء اللجنة الاستشارية بملتقى الحوار تعرضوا لملاحقات، ومحاولات إغراء بعضهم وتقديم التهديدات المبطنة لآخرين، لإخراج القاعدة الدستورية على هواهم”، بحسب قوله.
العرادي، وفي تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أوضح أن “المصالح هي الأساس وليست الاستثناء في عالم السياسة، لكن عالم الديمقراطية مبني على الأنظمة الحزبية وليس الفردية”، بحسب قوله.
وأضاف أن “الأفراد لا شأن لهم إلا مصالحهم الشخصية الضيقة، بينما يتوقف نجاح أي حزب سياسي واستمراره على خدمة الناس، وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بتحصيل أكبر عدد من الأصوات، وهذا لا يتأتى إلا بخدمة شعبهم وإلا فإن هذا الشعب سيحكم عليها بالفناء من خلال الصناديق”، بحسب قوله.
ورأى أن “النظم الانتخابية الفردية ذبحت التجربة الديمقراطية الليبية من الوريد إلى الوريد، ابتداءً من المؤتمر الوطني العام الذي شكل النظام الفردي فيه 60%، إلى الهيئة التأسيسية التي انتخبت بالكامل على أساس هذا النظام، مرورًا بلجنة فبراير ومنتجها الكارثي الذي أنجب مجلس النواب على ذات النظام الفردي وصولاً إلى ملتقى الحوار السياسي”، بحسب قوله.
وقال إنه “في 12 فبراير 2021م، أي بعد أسبوع واحد من اختيار السلطة التنفيذية، طلب عقد اجتماع مع البعثة وعقد هذا الاجتماع عبر “زووم”، حضره كبير الخبراء بمكتب سيادة القانون خالد محي الدين، والخبير الدستوري بالقسم السياسي بالبعثة والدكتور عمر الحمادي، موضحا: “قلت لهما في هذا اللقاء إن الملتقى يجب أن يتغير أفراده، خاصة وأن الملتقى رغم أنه حقق هدفًا كبيرًا ومهمًا، إلا أن الأمور تغيرت من حوله بشكل كامل”، بحسب قوله.
وتابع بأن “رئاسة البعثة نفسها تغيرت وجاءت قيادة جديدة، وستكون لها رؤيتها في إدارة المشاكل الليبية وربما حلها، مشيرًا إلى أن المعطيات تؤكد أن الوضع في ليبيا يتجه نحو إنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وتوحيد مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والاقتصادية”، بحسب قوله.
وأردف: “لا يعقل أن يستمر الملتقى كما هو وأعضاؤه كانوا يمثلون أشخاصًا خرجوا من المشهد، أو كانوا يمثلون حالة استقطاب يجب أن لا تستمر، وكذلك من شارك في اختيار هذه السلطة التنفيذية سيستمر في دعمها من أجل بقائها، لكن البعثة قررت الشروع في تنفيذ رؤيتها الجديدة من خلال المؤسسات الشرعية القائمة والإبقاء على الملتقى كما هو”، بحسب قوله.
وأشار إلى أنه “كرر هذا الكلام على مسمع أعضاء الملتقى في اللقاء الأخير بجنيف، قائلاً: “أضفت أننا إما أن نتحمل المسؤولية ونتعامل مع واقع الملتقى وإما أن يحل الملتقى”، بحسب قوله.
ورصد أن “كتلة برقة كانت أكثر الكتل حضورًا ومتابعة لأفراد الملتقى الواقعين تحت تأثير سلطة الأمر الواقع، وأن بعضهم ليس مقتنعًا بها وسيركلها في أول محطة يستطيع من خلالها أن يعبر عن رأيه بحرية”، بحسب قوله.
وأوضح أنه “كان يأتي لبعضهم ما يشبه التعليمات، لما ينبغي أن يُقبل وما ينبغي أن يُرفض، وما ينبغي أن يقال، وما لا ينبغي أن يُقال، مشيرا إلى أإن أحدهم قرأ رسالة نصية كما هي، وعندما سئل عن معنى أحد المصطلحات الواردة فيها رد بقوله: “والله ما أدري بعثوها لي الآن”، بحسب قوله.
وتطرق أيضا إلى ما أطلق عليها “كتلة المصالح” بقوله إنها كانت كتلة غير مرتبطة بالحكومة فحسب، ولكنها أيضا مرتبطة بمجلسي النواب والدولة، والمجلس الرئاسي بشكل معقد، وهي ككرة الثلج تتمدد داخل الملتقى، وهؤلاء، برأيه، قدموًا مقترحا غير قابل للتطبيق وأصبح لديهم العدد الكافي لإجهاض أي مخرج من الملتقى ما لم تؤمن فيه مصالحهم، وهذا ما ردده في بداية اللقاء أحد أقطابها الرئيسيين حين قال: “والله ما طالعين بقاعدة دستورية وكان نطربقها على روؤسهم”، لافتًا إلى أن هذا الشخص ما فتأ يزايد في الإعلام بكلام لا يمت إلى الحقيقة بصلة”، بحسب قوله.
وقال إنه “لن يستغرب إذا وجد بعض أعضاء الملتقى وقد قبضوا الثمن ولو بعد حين”، معلقا بالقول: “ولكنه ثمن بخس ملوث بدماء ومعاناة الشعب الليبي”، لافتا إلى أنه يعرف بعض هؤلاء وكانوا يشيعون المبادئ والآن يشيّعونها، قائلاً: “كان حماسهم وصوتهم الجهوري ترتجف منه الجلود على بعد مسافة قصر السفر، وإذا بها تخرج من أفواههم باهتة لا روح فيها يكتسيها النفاق وكلماتهم تزكم الأنواف”، بحسب قوله.
وصف الكتلة الوطنية المدنية، بأنها “كانت مبعثرة ولم تكن موجودة بما يكفي، رغم أنها وحدها التي تملك الحل الوطني الوسط والمجرد، الذي لا يهمل كتلة المصالح ويأتي إلى نصف الطريق مع باقي الكتل”، بحسب قوله.
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