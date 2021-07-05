عرّاب اتفاق السراج وأردوغان: لا يمكن اعتبار قواتنا في ليبيا أجنبية

زعم قائد القوات البحرية التركية السابق وعراب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين بلاده وحكومة السراج المنتهية ولايتها، جهاد يايجي، أن “الجيش التركي موجود في ليبيا وفقًا لاتفاق مع حكومة شرعية”، بحسب زعمه.

يايجي، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، تعليقا على نتائج مؤتمر “برلين 2” بشأن ليبيا، قال: “إن الجيش التركي يقدم الدعم اللوجستي لليبيين ولا يمكن اعتبارهم أفرادا عسكريين أجانب خاضعين للانسحاب”، بحسب زعمه.

وأشار إلى أن “بلاده قدمت مذكرة تفسيرية في المؤتمر لإنهاء الخلافات حول وضع الجيش التركي في ليبيا، خاصة في ظل وجود قوات من دول أخرى موجودة حاليًا في الأراضي الليبية، لم تتم دعوتهم من قبل السلطات الليبية، أو لا يوجد اتفاق محدد معهم”، بحسب زعمه.

وزعم أنه “لا يوجد جيش نظامي في ليبيا، لكن بفضل جهود تركيا يتم تشكيل الجيش تدريجياً، زاعماً أن ليبيا مدينة بوضعها الحالي من السلام والاستقرار والأمن لتركيا”، بحسب زعمه.

وتابع مزاعمه: “تركيا دعمت الحكومة الشرعية، ومهدت الطريق لإحلال السلام وعقد هذا المؤتمر، هي الدولة التي تخلق ليبيا الجديدة، ويعتمد موقف أنقرة على افتراض أن ليبيا تنتمي إلى الليبيين، بينما هدف أعداء تركيا وأولئك الذين يرغبون في جعل ليبيا مستعمرة مرة أخرى هو تقديم تركيا كقوة أجنبية محتلة، ولا يريدون بقاءها في ليبيا لأنهم يريدون أن تسقط ليبيا مرة أخرى في الفوضى”، بحسب زعمه.

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