مهنئة الأمريكيين بعيد الاستقلال.. «بوراص»: الأجمل وجود المرأة في تمثال الحرية

هنأت النائبة ربيعة بوراص، عضو ملتقى الحوار السياسي، الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال، وذلك في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك.

كتبت “بوراص” على حسابها: «نهنيء الشعب الامريكي بهذا التاريخ 4 يوليو الذي يمثل لهم بداية جديدة بعد استقلال الولايات المتحدة الامريكية عن بريطانيا 🇬🇧 العظمي، والأجمل رمز الحرية شعلة الشعوب الحية المرأة».

أضافت «بوراص»: «بمناسبة هذا اليوم كل التقدير للمرأة الأمريكية التي ساهمت بشكل متميز في رسم السياسات في بلدها وحول العالم. عيد استقلال سعيد Happy #IndependenceDay».