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مهنئة الأمريكيين بعيد الاستقلال.. «بوراص»: الأجمل وجود المرأة في تمثال الحرية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هنأت النائبة ربيعة بوراص، عضو ملتقى الحوار السياسي، الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الاستقلال، وذلك في تدوينة على حسابها بموقع فيسبوك.

كتبت “بوراص” على حسابها: «نهنيء الشعب الامريكي بهذا التاريخ 4 يوليو الذي يمثل لهم بداية جديدة بعد استقلال الولايات المتحدة الامريكية عن بريطانيا 🇬🇧 العظمي، والأجمل رمز الحرية شعلة الشعوب الحية المرأة».

أضافت «بوراص»: «بمناسبة هذا اليوم كل التقدير للمرأة الأمريكية التي ساهمت بشكل متميز في رسم السياسات في بلدها وحول العالم. عيد استقلال سعيد Happy #IndependenceDay».

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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