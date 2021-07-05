«المسلاتي»: على النواب سؤال الدبيبة عن الـ100 مليار وأوجه صرفها خلال 100 يوم

هاجم المحلل السياسي، حسين المسلاتي، عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مطالبا أعضاء مجلس النواب بضرورة سؤاله عن الـ100 مليار وأوجه صرفها خلال 100 يوم.

وقال المسلاتي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بعيدا عن استخفاف الدبيبة بالنواب الذين منحوه الثقة ونعتهم بالجهل وثقافة سوق الخضرة، يتعين على النواب سؤال الدبيبة عن 30 مليار وأوجه صرفها خلال 100 يوم”.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قد وصل أمس الأحد إلى ‎طبرق قادما من طرابلس على متن طائرة الخطوط الأفريقية بصحبة عدد من الوزراء، لحضور جلسة ‎مجلس النواب اليوم الاثنين المخصصة لاعتماد الميزانية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن جلسة النواب الاثنين ستعقد بحضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وستخصص لمناقشة الميزانية.

ولفت بليحق إلى أن بند المناصب السيادية لن يناقش في جلسة الاثنين، وربما يطرح في جلسة الثلاثاء.