مؤسسة النفط توفر لـ 8 بلديات في الجنوب اختبارات سريعة للكشف عن «كورونا»

بدأت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط توزيع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، على عدد من بلديات الجنوب، بشكل عاجل، بعد ظهور مؤشرات بإزدياد عدد الحالات حسب النشرات المعلنة من قبل الجهات المختصة.

وقدمت تلك الاختبارات ومواد أخذ العينات للفرق الطبية المختصة ببلديات «أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، والقطرون، ووادي عتبة، ومرزق، وسبها»، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى مواصلة إدارة التنمية المستدامة تسليم كميات من الاختبارات علي البلديات المستهدفة الأخرى؛ لدعم جهود لجان الرصد والتقصي، وإجراء المسوحات بالأعداد الكافية، وحصر الإصابات التي ستساعد فى وضع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الجائحة، ودعم جهود إجراءات التطعيم.

وفي مارس الماضي، وزعت المؤسسة كميات أولية من الاختبارات السريع علي بلديات الجنوب وكان لها دور في دعم جهود فرق الرصد والتقصي بالمنطقة وهناك تنسيق مستمر بين المؤسسة وهذه اللجان لتقديم الدعم كلما دعت الحاجة وحسب ما هو متاح من إمكانيات.

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