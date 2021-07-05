تزامناً مع جلسة النواب.. انطلاق حملة توعية بأهمية التطعيم ضد كورونا في طبرق

انطلقت بمدينة طبرق الحملة التوعوية المجتمعية بأهمية التطعيم ضد فيروس كورونا التي يقيمها ويشرف عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وذلك تزامنا مع عقد جلسة مجلس النواب التي يحضرها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لمناقشة الميزانية.

وقال بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض: “استقبل فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق فريق طواري صحة المجتمع القائم على هذه الحملة ومكتب الخدمات الصحية طبرق ومكتب الرعاية الصحية الاولية طبرق ومشرف التطعيمات بالمدينة”.

وأضاف “قام الفريق الطبي بزيارة إلى مراكز التطعيم في المدينة للوقوف على سير حملة التطعيم وتقديم المشورة والتوعية الصحية والرد على أسئلة واستفسارات العاملين داخل المرافق الصحية”.

وتابع “قام الفريق بعرض مرئي لمشرفي التطعيمات بمقر الخدمات الصحية طبرق وبحضور شبيبة الهلال الأحمر والكشافة والمرشدات، حيث اطلعوا على آخر المستجدات حول فيروس كورونا”.

واستطرد “انطلق فريق طواري صحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى بلدية امساعد وبلدية بئر الاشهب في أقصى شرق البلاد لمتابعة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا”.