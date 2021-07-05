الوطنية للنفط تشرع في توفير اختبارات الكشف عن كورونا لبلديات الجنوب

أخبار ليبيا 24

شرعت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط في توزيع الاختبارات السريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، على عدد من بلديات الجنوب، وذلك بشكل عاجل بعد ظهور مؤشرات بازدياد عدد الحالات حسب النشرات المعلنة من قبل الجهات المختصة.

وبحسب بيان المؤسسة عبر صفحتها بـ فيسبوك، قدمت تلك الاختبارات ومواد أخذ العينات للفرق الطبية المختصة ببلديات «أوباري، والغريفة، وبنت بية، وغات، والقطرون، ووادي عتبة، ومرزق، وسبها».

وأشارت المؤسسة إلى مواصلة إدارة التنمية المستدامة تسليم كميات من الاختبارات على البلديات المستهدفة الأخرى؛ لدعم جهود لجان الرصد والتقصي، وإجراء المسحات بالأعداد الكافية، وحصر الإصابات التي ستساعد في وضع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الجائحة، ودعم جهود إجراءات التطعيم.