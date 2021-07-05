«الأرصاد الليبية»: درجات الحرارة معتدلة على الساحل الغربي.. والقصوى في الجنوب 48

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على الساحل الغربي وتسجل تراجع نسبي يوم الغد علي اغلب المناطق خاصة مناطق غرب ليبيا، وقال إن مناطق رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة، بها السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 37) مْ على المناطق الساحلية ، بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق الدواخل حيت تتراوح مابين (40 – 48) مْ ، وتسجل تراجع بداية من يوم الغد على اغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

أضاف في بيان، أن درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30- 36) مْ على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية ،و مابين (39 – 42 ) مْ على جالو – اجدابيا والجغبوب ،وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد علي بعض المناطق الساحلية.

وعن مناطق: الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، أشار إلى أن السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة خاصة علي الحمادة وغات، والرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (43- 48) مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد على اغلب المناطق.