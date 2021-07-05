وكيل «الخارجية» يبحث مع وفد دبلوماسي يوناني التعاون في مشاريع الكهرباء والبنية التحتية

بحث وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات عمر كتي مع وفد دبلوماسي يوناني إمكانية إعادة تفعيل اللجنة المشتركة الليبية اليونانية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مشاريع الطاقة الكهربائية والبنية التحتية.

جاء ذلك في لقاء بمقر الخارجية، حيث رأس الوفد اليوناني نائب وزير الخارجية للشؤون الدبلوماسية والاقتصادية والانفتاح كوستاس فراجوجيانيس، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

واستعراض الطرفان علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية، وسبل تعزيزها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا