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«إس أو إس»: إنقاذ 369 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت منظمة «إس أو إس المتوسط» الإيطالية غير الحكومية إن السفينة «اوشن فايكينغ” التابعة لها أغاثت ليل الأحد الاثنين 369 مهاجرا كانوا على متن قارب قبالة السواحل الليبية في البحر المتوسط ، في سادس عملية انقاذ خلال ايام، كما افادت المنظمة غير الحكومية.

وقال الناطق باسم المنظمة لوكالة «فرانس برس» إن من بين الناجين الذين كانوا على متن «قارب خشبي كبير في منطقة البحث والإنقاذ الليبية، تسع نساء ورضيع وطفلان و110 قاصرا». وبذلك ارتفع عدد الناجين على متن السفينة إلى 572 شخصا، بحسب المنظمة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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