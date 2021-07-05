ليبيا الان

«فؤاد»: «السراج» يُجهز نفسه حالياً للترشح لانتخابات ديسمبر الرئاسية

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، عن تجهيزات يجريها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق في الوقت الراهن، للترشح لانتخابات ديسمبر المقبل.

وكتب “فؤاد” على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الإثنين، قائلاً: “السيد رئيس المجلس الرئاسى السابق “النسراف” يتجهز لدخول الانتخابات الرئاسية ويستعد لتجهيز قائمة للانتخابات البرلمانية” وفق قوله.

“فؤاد” الذي بدى من تدوينته مستنكراً ترشح “السراج”، اختتم التدوينة قائلاً: “مازال شوية ونبدأ نهتف الفاتح أبداً” على حد تعبيره، في إشارة إلى النظام السابق.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • إن لم تستحي أفعل ماشئت …وأعتقد ياد.فؤاد ان الهتاف بالفاتح أشرف من هذا العميل ….علي الاقل الفاتح طرد المستعمرين ولم يجلبهم لنا مثل مافعل العميل السراج بجلب الاتراك والمرتزقة لبلادنا مقابل 2000 دولار شهريا والمواطن لا يصرف له الا 500 دينار شهريا مايعادل 100 دولار شهريا…الجرائم التي أرتكبها السراج في حق الليبيين و ليبيا تستوجب له المحاكمة وليس ترشحه للانتخابات …ولكن هذه نتائج نكبة قهاير ….لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم………

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  • أنا سأنتخبك يا سراج يا حبيبي أرجوك لا تتركنا يا سراج أرجوك رشح نفسك يا منقدنا يا سراج أرجوك لا تذهب يا فخامة الرئيس ، اشتقنا إلى بوساتك الحارة اشتقنا الى انبطاحك اشتقنا الى العصا السحرية اشتقنا الى بياناتك التي تتدفق كالشلال من الرئاسي اشتقنا الى سياسة الامر الواقع والبقاء تحت الجزم اشتقنا الى طرح احمال بلغ 36 ساعة في طرابلس العاصمة وانت ادلدل في راسك زي السطل اشتقنا الى عقد اتفاقيات مع اتراك بلغت مليارات ليس فيها اصلاح كهرباء ولا تحسين سيولة في المصارف ولا شي في صالح المواطن

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