«فؤاد»: «السراج» يُجهز نفسه حالياً للترشح لانتخابات ديسمبر الرئاسية

كشف الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، محمد فؤاد، عن تجهيزات يجريها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق في الوقت الراهن، للترشح لانتخابات ديسمبر المقبل.

وكتب “فؤاد” على حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الإثنين، قائلاً: “السيد رئيس المجلس الرئاسى السابق “النسراف” يتجهز لدخول الانتخابات الرئاسية ويستعد لتجهيز قائمة للانتخابات البرلمانية” وفق قوله.

“فؤاد” الذي بدى من تدوينته مستنكراً ترشح “السراج”، اختتم التدوينة قائلاً: “مازال شوية ونبدأ نهتف الفاتح أبداً” على حد تعبيره، في إشارة إلى النظام السابق.