اليوم.. الدبيبة أمام البرلمان لمناقشة اعتماد الميزانية

يعقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته في مدينة طبرق لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ومن المقرر أن يقوم الدبيبة خلال الجلسة بتقديم توضيحات بشأن بنود تلك الميزانية، والمبالغ المالية المرصودة لكل باب والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمشاريع المبرمجة خلال المرحلة المتبقية من عمر الحكومة (6 أشهر).

وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر بـ 93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.