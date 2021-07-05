مركز بنغازي للغوص ينجح في انتشال أجزاء من “فرقاطة القرضابية”

أنجز فريق شركة بنغازي للغوص بقيادة الكابتن “طلال عصمان”، المرحلة الأولى من العمل الذي وصفه مركز بنغازي للغوص، بـ “الضخم والكبير والأخطر في عالم الغوص التجاري وهو تخريد الفرقاطة القرضابية الغارقة في قاعدة طرابلس البحرية (أبو ستة)، ورغم العوائق والصعاب والخطر استطاع الفريق خلال 79 يوما وبمعدل 10 ساعات غوص يوميا من قص وانتشال أجزاء من الفرقاطة القرضابية”.

وأوضح المركز، أن هذا العمل يعتبرالأول في ليبيا تقوم به شركة ليبية، ويعتقد “البعض من رأى عمليات الانتشال أن هناك شركة أجنبية هي من قامت بالعمل، فقلنا له أنها شركة ليبية والفريق ليبي، فالشباب الليبي لاتنقصه الخبرة ولا الحنكة، فهو يستطيع فعل المستحيل عندما يتوفر له الدعم والتشجيع والامكانيات”.

وأعرب مركز بنغازي للغوص، عن شكره لمن “تكبدوا الصعاب والأخطار وكانوا على قدر كبير من المسؤولية والعمل حتى وصلنا إلى هذا النجاح الكبير وهم: ( الكابتن: حسام البرعصي- الكابتن:سراب الشرع – الكابتن:طارق عصمان – الكابتن: نجيب الزايدي – الكابتن:يوسف الساعدي – الكابتن:محمد عصمان)”.

كما أعرب مركز بنغازي عن شكره للأستاذ فراس عريبي على ثقته في شركة بنغازي وإلى إدارة فرع الشركة الليبية للمواني بميناء طرابلس البحري على حسن تعاونهم وعلى رأسهم الأستاذ (محمد البوردو ) والشكر الخاص لطاقم البيكا درنة (رياس وبحارة) على شجاعتهم وخبرتهم فقد كانوا على قدر كبير من المسؤولية في إنجاز هذه المهمة.

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