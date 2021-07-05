«كشبور»: استقالات فريق «صوان» يثبت أن حزب «العدالة والبناء» يُدار بأسلوب الفرد

قال المهدي كشبور، القيادي الإخواني، عضو ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي” السابق، إن: “استقالات المقربين من صوان في حزب العدالة والبناء بعد خسارة الأخير في الانتخابات تؤكد ما كنا نقوله سابقاً بان القيادة السابقة لم تؤسس الحزب وفق أسس مؤسستيه ونظم إدارية وقواعد عمل متفق عليها في النظام الأساسي للحزب وانما كان يدار بأسلوب النشاط الفردي وهو السبب الذي جعل الكثير من اعضاء الحزب يستقيلوا منه أو يتركوه”.

أضاف “كشبور” في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “كما أن استقالات هؤلاء تعقد الأمال على الإدارة الجديدة بقيادة الأستاذ عماد البناني لإرجاع الحزب لمساره الطبيعي الذي اتفق عليه الأعضاء المؤسسين عند تأسيس الحزب” على حد قوله.