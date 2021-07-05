الأرصاد تتوقع تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجعًا تدريجيًا في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية بداية من اليوم على مناطق الساحل الشمالي الغربي؛ إذ تسود الرياح الشمالية التي تعمل على تلطيف الأجواء وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الفصلية مع درجات حرارة متوقعة على مناطق الساحل الغربي تتراوح بين 33 و35 درجة مئوية.

وأشارت النشرة الجوية الصادرة من المركز، إلى أن درجات الحرارة تبقى دون تغيُّر اليوم على باقي مناطق الدواحل والجنوب، وتسجل بين 40 و48 درجة مئوية مع تراجع نسبي اليومين المقبلين.

وتكون الحرارة أقل ارتفاعًا مع رطوبة عالية اليوم على أغلب مناطق الساحل الشرقي، وتسجل بين 30 و36 درجة مئوية، وفق النشرة

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية، بينما تبقى مرتفعة هذا اليوم على مناطق الدواخل؛ حيت تتراوح ما بين 40 و48 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا بداية من يوم الغد على أغلب المناطق. مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الخليج .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية على المناطق الساحلية مع رطوبة نسبية عالية، وبين 39 و42 درجة مئوية على جالو – أجدابيا والجغبوب، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا على بعض المناطق الساحلية.

الجفرة – سبها – غـات- غدامس- الحمادة

• الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، خصوصًا على الحمادة وغات.

• الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط اليوم على الحمادة والجفرة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و48 درجة مئوية، وتسجل انخفاضًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: بين 40 و42 درجة مئوية.

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