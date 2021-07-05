مسؤول أمني: أجهزة الأمن بالمنطقة الغربية تداهم “عصابات المتاجرة بالبشر”

أكد مسؤول أمني بجهاز مكافحة الهجرة غير القانونية، إن أجهزة الشرطة في مدن زوارة وصبراتة والزاوية، تواصل مداهمة أوكار عصابات المتاجرة بالبشر، التي تستخدمها كـ”نقاط تجميع” لمئات من الشباب الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، مقابل الأموال، بحسب حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر في جنوب تونس، إنقاذ 84 مهاجراً وفقدان 43 آخرين في البحر بعد انقلاب مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا.

وأوضح رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين، المنجي سليم، أن المركب انطلق من سواحل زوارة الليبية، وعلى متنه 127 مهاجراً، قبل أن ينقلب في عرض البحر. ومن بين الناجين الذين جرى نقلهم إلى ميناء جرجيس 46 سودانياً و16 إريترياً وخمسة مصريين و12 من بنغلاديش ويمني.

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