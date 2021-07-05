«النواب» يناقش الميزانية اليوم بحضور الحكومة

يعقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الإثنين في موعدها، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور الحكومة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021. وفقًا لاستدعاء مجلس النواب، وفقما قال الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

ويوم الأحد، وصلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى مطار طبرق الدولي لحضور الجلسة المقررة اليوم. واعتذرت الحكومة يوم الإثنين الماضي، عن عدم حضور جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

وخلال لقاء تلفزيوني السبت، توقع الدبيبة إقرار مجلس النواب بند الميزانية، خلال جلسة غد الإثنين، لافتًا إلى استجابة الحكومة إلى ملاحظات المجلس.

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