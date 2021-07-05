منظمة ألمانية توثق اعتراض خفر السواحل الليبي لمهاجرين بإطلاق الرصاص على قاربهم

وثّقت منظمة “سي ووتش” الألمانية غير الحكومية، اعتراض خفر السواحل الليبي للمهاجرين في فيديو التقطته من طائرة “سي بيرد” الاستطلاعية التي كانت تحوم قرب موقع الحدث.

واعترضت قوات خفر السواحل الليبي قارب مهاجرين كان يبحر على بعد 35 ميلا بحريا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولمنع المهاجرين من إكمال طريقهم، لم يتردد العناصر الليبيون بمطاردة القارب وحتى إطلاق النار، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.

وأظهر الفيديو، مركب خفر السواحل الليبي وهو يقترب من قارب المهاجرين الخشبي، ويطلق النار باتجاههم معرضا حياتهم للخطر.

ويؤكد أحد أفراد المنظمة الذي كان على متن طائرة “سي بيرد”، موضحا أن المنظمة وجّهت نداءات عبر الراديو لخفر السواحل الليبي بعدم إطلاق الرصاص، “لا تطلقوا النار.. ابتعدوا عن القارب.. ما تفعلونه في غاية الخطر”.

ووصفت المنظمة الألمانية، أن خفر السواحل الليبية، حاولوا بلغة إنجليزية ركيكة، إنقاذ المهاجرين.

وأوضحت “سي ووتش” لموقع “مهاجر نيوز”، أنه “بعد هذه المحاولات الفاشلة، ربط خفر السواحل الليبي حبلا طويلا بمحركهم وثبتوا عليه عوامة”.

ومن بعدها، دار المركب حول المهاجرين لعدة دقائق في محاولة لالتقاط القارب. كما كان المركب يبحر بسرعة ويقترب من القارب، وظهر في الفيديو عناصر من خفر السواحل وهم يرمون أشياء على المهاجرين.

ووصفت المنظمة الألمانية، بقولها: “ما حدث هذه المرة كان أكثر وحشية. كان عنيفا. لم نشهده من قبل”

وفشلت محاولات خفر السواحل الليبي باعتراض القارب، الذي وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في وقت لاحق.

وأكد العضو في المنظمة فيليكس فايس، إن عملية إطلاق الرصاص ليست جديدة، “في وسط البحر الأبيض المتوسط، ليس إطلاق الذخيرة الحية على المهاجرين أمرا جديدا”.

وأشار العضو في المنظمة، إلى أنه في عام 2019، “شهدنا حدثا مشابها”، موضحا أن السلطات الليبية حاولت اعتراض قارب بعنف “لكن ما حدث هذه المرة كان أكثر وحشية. كان عنيفا. لم نشهده من قبل”.

ليبيًا، أعلن الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية في بيان نُشر الخميس الماضي، أن “رئاسة جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ تدين أي تصرفات أو أفعال تخالف المعايير والقوانين المحلية والدولية”.

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